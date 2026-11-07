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Burdur'da ehliyetsiz sürücü bariyerlere çarparak yaralandı

Burdur-Antalya karayolunda gece 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Abdi G.'nin kullandığı Tofaş, direksiyon hakimiyeti kaybedince bariyerlere çarptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:40

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Burdur'da ehliyetsiz sürücü bariyerlere çarparak yaralandı

kaza ayrıntıları:

Kaza, gece saatlerinde Burdur-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdi G. (18) idaresindeki 15 AU 339 plakalı Tofaş marka otomobil, Bucak istikametinden Burdur yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin sol ön kısmında hasar oluştu. Olay yerinde dikkati çeken hasarın yanı sıra, sürücünün araç içindeki konumu ve çarpmanın şiddeti ekiplerce değerlendirildi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı sürücü Abdi G., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin bildirdiğine göre sürücünün sağlık durumu iyi ve yaralanma hafif seviyede.

Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve sebebine ilişkin inceleme başlattı. Yapılan ön tespitlere göre sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi; bu durum soruşturmanın önemli bir unsurunu oluşturuyor.

Yetkililer, karayolu güvenliği ve araç kullanım kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaparken, olayla ilgili ifadelerin alınması ve delil çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

BURDUR’DA 18 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLİN DEMİR BARİYERLERE ÇARPMASI...

BURDUR’DA 18 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLİN DEMİR BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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