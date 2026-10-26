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Afyonkarahisar'da küçük dedektifler trafik bilincini güçlendiriyor

Afyonkarahisar'da Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 6 okulda toplam 2 bin 367 öğrenciye trafik eğitimi verildi; program yıl boyunca sürecek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da küçük dedektifler trafik bilincini güçlendiriyor

Trafik Dedektifleri Projesi il genelinde devam ediyor

Afyonkarahisar'da yürütülen Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ildeki öğrencilere trafik güvenliği ve kuralları hakkında uygulamalı eğitimler veriliyor. Çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü ve eğitimlerde küçük yaşta trafik bilinci oluşturulması amaçlandı.

Eğitim verilen okullar ve ulaşan öğrenci sayısı:

Projede eğitimler, Kocaşaban İlkokulu, Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu, Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu, Şükrü Çelikalay İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Kerim Üye Ortaokulu ve Osman Attila Ortaokulu olmak üzere 6 okulda gerçekleştirildi. Toplamda 2 bin 367 öğrenciye ulaşılması sağlandı.

Devamlılık ve servis şoförlerine yönelik adımlar:

Projenin eğitim öğretim dönemi boyunca süreceği belirtildi. Ayrıca program çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak okul servis şoförlerine yönelik ayrı eğitimler de düzenlenecek. Yetkililer, erken yaşta edinilen trafik bilincinin trafikte riskleri azaltmada etkili olacağını vurguluyor.

AFYONKARAHİSAR’DA TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ KAPSAMINDA 6 OKULDA TOPLAM 2 BİN 367 ÖĞRENCİYE...

AFYONKARAHİSAR’DA TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ KAPSAMINDA 6 OKULDA TOPLAM 2 BİN 367 ÖĞRENCİYE TRAFİK KURALLARI HAKKINDA EĞİTİM VERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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