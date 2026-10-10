Kırsaldan gelen 100 anne ve kız Cennet-Cehennem'de aile bağlarını pekiştirdi

Etkinlik ve katılımcılar:

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Kırsal Bölgelerde Anne ve Kızlara Yönelik Psikososyal Güçlendirme Programı' kapsamında, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen günübirlik geziye Hebilli, Iğdır, Parmakkurdu ve Abdullah Şahutoğlu bölgelerinden gelen 100 anne ve kız katıldı. Etkinliğin temel hedefi, aile bağlarını güçlendirmek ve kırsalda yaşayan kız çocuklarının sosyal gelişimini desteklemekti.

Beşikci'nin mesajı:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, gezi öncesi belediye binası önünde anne ve kızlarla bir araya gelerek katılımcılarla sohbet etti. Beşikci, kadınların aile ve toplum hayatındaki önemine vurgu yaparak, "Aile yapısının güçlenmesinde, toplumsal değerlerimizin yaşatılmasında kadınlarımızın büyük emeği ve katkısı bulunuyor" dedi. Ayrıca, "Bizim en büyük önceliğimiz, vatandaşlarımızın mutluluğuna katkı sunmak ve onların gönüllerine dokunabilmektir" sözleriyle belediyenin sosyal destek çalışmalarına devam edeceğinin altını çizdi ve tüm çocukların 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Gezi programı ve etkinlikler:

Program kapsamında katılımcılar Mersin'in önemli doğal ve tarihi alanlarından Cennet-Cehennem Ören Yeri'ni ziyaret etti. Bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini ilk kez görme fırsatı bulan anne ve kızlar, geziyi kendileri için unutulmaz bir deneyim olarak değerlendirdi ve Akdeniz Belediyesine teşekkür etti.

Gezinin devamında Kapızlı ve Silifke bölgesinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar için yüz boyama, matrak oyunu ve el baskısı gibi aktiviteler gerçekleştirildi. Bu uygulamalarla hem eğlenceli vakit geçirilmesi hem de kız çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Etkinlik, aile içi iletişimi güçlendirmek, ortak anılar yaratmak ve kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin psikososyal yönden desteklenmesine katkı sağlamak üzere planlandı. Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün, toplumsal dayanışma ve aile içi iletişimi desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE, 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KIRSAL BÖLGELERDEN 100 ANNE VE KIZ, CENNET-CEHENNEM ÖREN YERİNİ GEZEREK ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERE KATILDI.