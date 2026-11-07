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Salihli'de kontrolünü kaybeden prina tankeri devrildi: sürücü yaşamını yitirdi

Salihli'de prina yüklü 45 AUG 291 plakalı tanker kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeride geçti, devrildi ve alev aldı; sürücü öldü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Salihli'de kontrolünü kaybeden prina tankeri devrildi: sürücü yaşamını yitirdi

kaza ve araçta yaşananlar:

Manisa'nın Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Kemal Kırkpınar (37) idaresindeki 45 AUG 291 plakalı prina yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tanker bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve yaklaşık 130 metre sürüklenmenin ardından devrildi.

Tanker devrildikten sonra alev alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay sırasında tankerin yükü ve yangının boyutu kazanın ciddi sonuçlanmasına neden oldu.

müdahale ve inceleme:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tankerdeki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücü Kemal Kırkpınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni, jandarma ve sağlık görevlilerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, kaza yerinde incelemeler sürüyor ve olayın oluş nedeni detaylı şekilde araştırılıyor. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasına kadar konuyla ilgili ek bilgi verileceğini bildirdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TANKERİN KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DEVRİLMESİ VE ALEV...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TANKERİN KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DEVRİLMESİ VE ALEV ALMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ KAZADA SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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