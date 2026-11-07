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Bandırma enstitüsünde Karacabey Merinosu kuzularıyla doğum sezonu hareketlendi

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde süren Ülkesel Karacabey Merinosu Projesi kapsamında yeni kuzular dünyaya geldi, doğum sezonu açıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bandırma enstitüsünde Karacabey Merinosu kuzularıyla doğum sezonu hareketlendi

Bandırma enstitüsünde Karacabey Merinosu kuzularıyla doğum sezonu hareketlendi

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Ülkesel Karacabey Merinosu Projesi kapsamında yeni kuzular dünyaya gelmeye başladı. Enstitüde başlayan doğum sezonu, hem üretim hem de araştırma açısından hareketli bir dönemin işareti olarak karşılandı.

doğumların başlaması ve enstitü tepkisi:

Enstitü yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni kuzuların dünyaya gelmesiyle üretim sezonunda verimli ve bereketli bir dönem hedeflendiği belirtildi. Proje ekibi ve enstitü çalışanları, sezona dair gelişmeleri memnuniyetle karşıladı ve doğum sürecinin takibine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

yetiştirme ve bakım hedefleri:

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde doğan kuzuların sağlıklı şekilde büyütülmesi için gerekli bakım, beslenme ve veteriner takibi planlandı. Karacabey Merinosu yetiştiriciliği kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalar, bölgenin küçükbaş hayvancılık alanındaki araştırma ve üretim kapasitesine katkı sağlama amacı taşıyor.

Enstitü, doğum sezonunun ilerleyen günlerinde de kuzuların izlenmesini, genetik ve performans verilerinin kayıt altına alınmasını ve yetiştirme uygulamalarının uygulanmasını sürdürecek. Böylece projeden elde edilecek çıktılar hem yerel üretime hem de yürütülen araştırmalara destek verecek.

BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÜLKESEL KARACABEY MERİNOSU...

BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÜLKESEL KARACABEY MERİNOSU PROJESİ KAPSAMINDA YENİ KUZULAR DÜNYAYA GELMEYE BAŞLADI. ENSTİTÜDE DOĞUM SEZONUNUN BAŞLAMASI SEVİNÇLE KARŞILANDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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