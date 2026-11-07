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Sahayı karıştıran müdahale: silahlı izleyici maçta araya girdi

Etimesgut'ta amatör iki takım arasındaki halı saha maçında çıkan kavgaya bir seyirci silahla müdahalede bulundu; olay canlı yayın kameralarına yansıdı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sahayı karıştıran müdahale: silahlı izleyici maçta araya girdi

saha kavgasına silahlı müdahale anı kayda geçti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen amatör halı saha turnuvasında, iki takım arasında çıkan kavga sırasında bir seyircinin silahla sahaya girerek müdahalede bulunduğu görüldü. Olay, turnuvanın canlı yayın kamerasına yansıdı ve görüntülerde tekme ile yumrukların havada uçuştuğu anlar yer aldı.

görüntülerde neler var:

Canlı yayına yansıyan görüntülerde kavganın kısa sürede büyüdüğü, bazı kişilerin araya girmeye çalıştığı ve bir izleyicinin elinde gördüğü bir cisimle sahaya girdiği dikkat çekiyor. Görüntülerde silahlı müdahalenin nasıl geliştiği net şekilde izlenebiliyor, ancak yayında silahın kullanılıp kullanılmadığına dair ek bir gösterge yer almıyor.

güvenlik ve soruşturma:

Bu tür olaylar amatör spor organizasyonlarında güvenlik eksiklerini gündeme getiriyor; organizatörlerin ve tesis yetkililerinin önlemleri, maç esnasında görevli güvenlik personelinin bulunup bulunmadığı gibi unsurlar öne çıkıyor. Olayla ilgili olarak yetkili mercilerde yürütülecek soruşturma ve olası hukuki süreçler önem taşıyor. Resmî açıklamalar ve soruşturma sonuçları bekleniyor.

ANKARA’DA İKİ AMATÖR TAKIM ARASINDA OYNANAN HALI SAHA TURNUVASI MAÇINDA ÇIKAN KAVGAYA...

ANKARA’DA İKİ AMATÖR TAKIM ARASINDA OYNANAN HALI SAHA TURNUVASI MAÇINDA ÇIKAN KAVGAYA, İZLEYİCİLERDEN BİRİNİN SİLAHLA GİREREK MÜDAHALE OLMAYA ÇALIŞTI. OLAY ANI CANLI YAYIN KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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