Bartın'da mevsim geçişi etkisini gösterdi: şehirde sağanak, yükseklerde kar

Yağışın yerel etkileri

Bartın'da geceden itibaren iki farklı yağış türü etkisini gösterdi. Şehir merkezinde sağanak yağış yolları ıslatırken, yüksek rakımlı köylerde kar örtüsü oluştu. Yerel yaşam ve ulaşım, yağışın türüne göre farklı şekilde etkilendi.

şehir merkezinde su birikintileri ve görüş mesafesi:

Merkezde devam eden sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, sürücüler ve yayalar için görüşü düşürürken, belediye ekipleri tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Meteorolojik verilerle uyumlu olarak hava sıcaklıkları merkezde daha ılıman seyretti.

yüksek kesimlerde kar örtüsü ve köylülerin durumu:

Ulus ilçesine bağlı köylerde etkili olan kar yağışı, özellikle 1.030 metre rakımlı Isırganlı köyü ve çevresinde belirginleşti. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, beyaz örtü tarım ve günlük yaşamı sınırladı; köylüler kısa süreli zorluklar yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte bölgedeki hava sıcaklıkları düştü ve yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının hafta başına kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı tedbirli olması tavsiye ediliyor.

Bartın'ın merkezinde sağanak, yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu