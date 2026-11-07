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Bartın'da mevsim geçişi etkisini gösterdi: şehirde sağanak, yükseklerde kar

Bartın’da merkezde geceden beri sağanak etkili; Ulus ilçesinin yüksek köylerinde kar yağışı başladı ve Isırganlı’da örtü 10 santimetreye ulaştı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bartın'da mevsim geçişi etkisini gösterdi: şehirde sağanak, yükseklerde kar

Yağışın yerel etkileri

Bartın'da geceden itibaren iki farklı yağış türü etkisini gösterdi. Şehir merkezinde sağanak yağış yolları ıslatırken, yüksek rakımlı köylerde kar örtüsü oluştu. Yerel yaşam ve ulaşım, yağışın türüne göre farklı şekilde etkilendi.

şehir merkezinde su birikintileri ve görüş mesafesi:

Merkezde devam eden sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, sürücüler ve yayalar için görüşü düşürürken, belediye ekipleri tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Meteorolojik verilerle uyumlu olarak hava sıcaklıkları merkezde daha ılıman seyretti.

yüksek kesimlerde kar örtüsü ve köylülerin durumu:

Ulus ilçesine bağlı köylerde etkili olan kar yağışı, özellikle 1.030 metre rakımlı Isırganlı köyü ve çevresinde belirginleşti. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, beyaz örtü tarım ve günlük yaşamı sınırladı; köylüler kısa süreli zorluklar yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte bölgedeki hava sıcaklıkları düştü ve yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının hafta başına kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı tedbirli olması tavsiye ediliyor.

Bartın&#039;ın merkezinde sağanak, yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu

Bartın'ın merkezinde sağanak, yüksek kesimlerine kar yağışı etkili oldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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