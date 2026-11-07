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kuşadası'nda depoda çıkan yangına müdahale sürüyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki iş yeri deposunda çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor; olay drone ile görüntülendi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

kuşadası'nda depoda çıkan yangına müdahale sürüyor

kuşadası'nda depoda çıkan yangına müdahale sürüyor:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerine ait depoda çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Olay, Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkii'nde, inşaat malzemeleri ve mobilya malzemeleri satan bir iş yerine ait depoda başladı. Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı öğrenildi.

müdahale çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere yönelerek söndürme çalışmaları başlattı; ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede emniyet önlemleri alınırken sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

drone görüntüleri ve son durum:

Müdahale çalışmaları sürerken yangın bölgesi drone ile havadan kaydedildi. Drone görüntülerinde depoyu saran alevler ve gökyüzüne yükselen yoğun duman net biçimde görüldü. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangının bir bölümünde deponun bir kısmı kontrol altına alındı, ancak söndürme çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki çalışmalar devam edecek.

Aydın&#039;da iş yeri deposundaki yangına müdahale devam ediyor

Aydın'da iş yeri deposundaki yangına müdahale devam ediyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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