ilk yardım ve bağımlılıkla mücadele eğitimi gerçekleştirildi:

Samsun’un İlkadım ilçesinde, 'Bilinçli Bireyler, Güvenli Yarınlar' projesi kapsamında bir eğitim programı düzenlendi. Proje, İlkadım Belediyesi ile ANDA Akademi iş birliğinde hayata geçirildi ve toplumun güvenliğini doğrudan ilgilendiren konularda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Program, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ANDA İlk Yardım Eğitim Merkezi desteğiyle yürütüldü ve etkinlik İlkadım Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

eğitim kapsamı ve amaçları:

Eğitimde katılımcılara temel yaşam desteği, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve doğru tercihler konularında uygulamalı ve teorik bilgiler verildi. Programın amaçları arasında bireylerin ve ailelerin bilgi düzeyini yükseltmek, olası risklere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve toplum güvenliğini güçlendirmek yer aldı.

Katılımcılara yönelik anlatımlar, hem günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil senaryolara pratik çözümler sunmayı hem de bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmayı hedefledi. Bu yaklaşım, aile içi iletişim ve bireysel karar mekanizmalarının güçlendirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

programın devamı ve takdir:

Eğitim programının sonunda, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz eğitimin gerçekleştirilmesine katkı sunan kurum ve kişilere plaket takdim etti. Yetkililer, projenin eğitim ve farkındalık çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür programlar, toplumsal direnç ve güvenlik algısını güçlendirmeyi, erken müdahale kapasitesini artırmayı amaçlıyor. 'Bilinçli Bireyler, Güvenli Yarınlar' projesi de bu hedef doğrultusunda ailelerin ve toplumun daha bilinçli ve hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlıyor.

İLKADIM BELEDİYESİ KONFERANS SALONU EĞİTİMDEN FOTOĞRAF