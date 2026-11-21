Gürpınar'da minibüs devrildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde Van-Hakkari karayolu üzerinde seyir halindeki bir minibüsün devrilmesi sonucunda trafik kazası meydana geldi. Olayda 21 FU 251 plakalı Volkswagen marka minibüste bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Kaza haberinin ulaştırılması üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği sevk edildi. Yaralılar minibüsten dikkatle çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma süreci:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı. Soruşturma, kazanın nedenini belirlemek ve sorumlulukları tespit etmek üzere yürütülüyor.

VAN'IN GÜRPINAR İLÇESİNDE MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI