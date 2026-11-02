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Burhaniye kooperatifi yöresel ürünleri Baçem'de tüketiciyle buluşturdu

Burhaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 35 ortağıyla hazırladığı zeytin, zeytinyağı, tarhana, erişte ve reçelleri Baçem etkinliğinde tanıtarak ilgi gördü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Burhaniye kooperatifi yöresel ürünleri Baçem'de tüketiciyle buluşturdu

Yerel üretim bir arada sergilendi:

Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren Burhaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Baçem'de düzenlenen etkinlikte üretimlerini tüketiciyle buluşturdu. Etkinlikte kooperatife ait onlarca ürün görücüye çıktı ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Standda sergilenen ürünler arasında zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere yöresel tarhana, erişte ve çeşitli reçeller yer aldı. Kooperatif yetkilileri ürünlerin tanıtımına önem verdiklerini ve doğrudan tüketiciyle temas kurmanın marka bilinirliğini artırdığını vurguladı.

Kooperatifin yapısı ve tanıtım çalışmaları:

Etkinlikteki tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra kooperatif üyeleri ürün satışı da gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki merkezde ürünlerini satan kooperatif, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de üreticilerin emeklerini görünür kılıyor. Yetkililer, tanıtım çalışmalarıyla bölge üretiminin değerinin artmasını hedeflediklerini belirtti.

Burhaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Esra Arıcı etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti: "Kooperatifimiz 2,5 önce kuruldu. Şu anda 35 ortağımız var. Hep birlikte yöresel ürünler hazırlıyoruz. Bugün de buruda ürünlerimizi tanıttık. Ürünlerimiz ilgi görüyor". Bu ifadeler kooperatifin hem kuruluş sürecine hem de ortak sayısına dair doğrudan bilgi veriyor.

Kooperatifin standına gösterilen ilgi, yerel üretimin ve kolektif çalışmanın tüketici nezdinde karşılık bulduğunu gösterdi. Yetkililer, benzer etkinliklere devam ederek ürün çeşitliliğini ve tanıtım ağırlığını artırmayı planladıklarını aktardı.

KOOPERATİF STANDI

KOOPERATİF STANDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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