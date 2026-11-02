Dolar 49,9627 +0,06%
Euro 56,0385 +0,57%
Bist 10.954,27 +1,81%
Altın Gram 6.374,27 +1,78%
EUR/USD 1,1210 +0,39%
Brent Petrol 105,97 -6,58%
--°

Sümbüllük bacasız sanayi bölgesinde yollar ve altyapı yatırımları hız kazanıyor

Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi'nde (800 dönüm) BUSKİ ile altyapı yüzde 95 tamamlandı; 3 caddede toplam 2.200 m yol yapımına başlandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 17:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Sümbüllük bacasız sanayi bölgesinde yollar ve altyapı yatırımları hız kazanıyor

altyapı ve üstyapı çalışmaları hızlandı:

Yenişehir ilçesinin uzun yıllardır planlarda yer alan ancak yatırım alamayan yaklaşık 800 dönümlük Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi'nde üstyapı seferberliği başladı. Bölgedeki altyapı işleri, BUSKİ iş birliğiyle yürütülüyor ve yetkililer çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildiriyor.

Belediye ekipleri altyapı tamamlanan alanlarda zemin düzenleme, malzeme serimi ve yol yapımına odaklandı. Yapımına başlanan yolların, bölgeye yeni yatırımların gelmesine ve üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

yol ve teknik detaylar:

Üstyapı kapsamında 15 ila 20 metre genişliğinde planlanan 3 cadde için toplam 2 bin 200 metrelik yol yapımına başlandı. Ekipler, yolların zemin düzenlemesi ve malzeme serimi çalışmalarını aşama aşama yürütüyor. Yetkililer, tamamlanan altyapı ile parselasyon ve erişim sorunlarının giderilmesinin yatırımcıların bölgeyi tercih etmesinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Altyapı çalışmalarının mevcut durumuna ilişkin yetkililer, projenin büyük bölümünün nihai aşamaya geldiğini ve üstyapı ile birlikte bölgenin sanayi üretimine açılacağını belirtiyor.

belediye değerlendirmesi ve beklentiler:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, incelemelerde bulunarak bölgenin yıllardır atıl kalan sanayi potansiyelinin harekete geçirildiğini söyledi. Özel, "Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgemizde geçtiğimiz yıllarda BUSKİ ile birlikte başlattığımız altyapı çalışmalarının yüzde 95'ini tamamladık" ifadelerini kullandı.

Başkan Özel çalışmaları hızla tamamlayıp bölgeyi yatırımcılara hazır hale getirmeyi hedeflediklerini, bu sayede Yenişehir'de yeni fabrikalar ve istihdam alanları oluşacağını aktardı. Özel, ayrıca projeye verdiği destek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti ve bölgedeki fabrikanın yükselmeye başlamasının 2027 itibarıyla öngörüldüğünü belirtti.

Yerel yönetimlerin ortak yürüttüğü bu yatırım, ilçenin ekonomik gelişimine, üretim kapasitesine ve istihdam olanaklarına doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor. Önümüzdeki dönemde altyapı tamamlandıkça parsel bazlı çalışmalar ve yatırımcı görüşmeleri hızlanacak.

YENİŞEHİR’DE UZUN YILLARDIR SANAYİ ALANI OLARAK PLANLARDA YER ALMASINA RAĞMEN YATIRIM YAPILAMAYAN...

YENİŞEHİR’DE UZUN YILLARDIR SANAYİ ALANI OLARAK PLANLARDA YER ALMASINA RAĞMEN YATIRIM YAPILAMAYAN 800 DÖNÜMLÜK SÜMBÜLLÜK BACASIZ SANAYİ BÖLGESİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI. YENİŞEHİR BELEDİYESİ VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YÜZDE 95’İ TAMAMLANIRKEN, 3 CADDEDE TOPLAM 2 BİN 200 METRELİK YOL YAPIMINA BAŞLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İhracat finansmanıyla büyüme: Bolat'ın Türkiye ihracat verileri ve KOBİ destekle...
images

Iğdır’da süt soğuk zinciri için 19 üreticiye tank desteği
images

Kırsalın öncelikleri masaya yatırılıyor: Karabük İl Genel Meclisi 2027 bütçe gör...
images

Bolat Pakistanlı mevkidaşıyla ticaret ve yatırımı somut adımlarla güçlendirme yö...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'da cinsel içerikli kaçak ürün operasyonunda bin 595 parça ele geçirildi

Antalya–Alanya otoyolunda tünel kazılarında yüzde 80 ilerleme, proje 2028'e yetişecek

Zonguldak’ta 66 yaşındaki kişinin evinde şüpheli ölüm soruşturuluyor

tepebaşı'nda kuyumcuyu durduran 10 gram sahte altın

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı