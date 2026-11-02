Sümbüllük bacasız sanayi bölgesinde yollar ve altyapı yatırımları hız kazanıyor

altyapı ve üstyapı çalışmaları hızlandı:

Yenişehir ilçesinin uzun yıllardır planlarda yer alan ancak yatırım alamayan yaklaşık 800 dönümlük Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi'nde üstyapı seferberliği başladı. Bölgedeki altyapı işleri, BUSKİ iş birliğiyle yürütülüyor ve yetkililer çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildiriyor.

Belediye ekipleri altyapı tamamlanan alanlarda zemin düzenleme, malzeme serimi ve yol yapımına odaklandı. Yapımına başlanan yolların, bölgeye yeni yatırımların gelmesine ve üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

yol ve teknik detaylar:

Üstyapı kapsamında 15 ila 20 metre genişliğinde planlanan 3 cadde için toplam 2 bin 200 metrelik yol yapımına başlandı. Ekipler, yolların zemin düzenlemesi ve malzeme serimi çalışmalarını aşama aşama yürütüyor. Yetkililer, tamamlanan altyapı ile parselasyon ve erişim sorunlarının giderilmesinin yatırımcıların bölgeyi tercih etmesinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Altyapı çalışmalarının mevcut durumuna ilişkin yetkililer, projenin büyük bölümünün nihai aşamaya geldiğini ve üstyapı ile birlikte bölgenin sanayi üretimine açılacağını belirtiyor.

belediye değerlendirmesi ve beklentiler:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, incelemelerde bulunarak bölgenin yıllardır atıl kalan sanayi potansiyelinin harekete geçirildiğini söyledi. Özel, "Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgemizde geçtiğimiz yıllarda BUSKİ ile birlikte başlattığımız altyapı çalışmalarının yüzde 95'ini tamamladık" ifadelerini kullandı.

Başkan Özel çalışmaları hızla tamamlayıp bölgeyi yatırımcılara hazır hale getirmeyi hedeflediklerini, bu sayede Yenişehir'de yeni fabrikalar ve istihdam alanları oluşacağını aktardı. Özel, ayrıca projeye verdiği destek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti ve bölgedeki fabrikanın yükselmeye başlamasının 2027 itibarıyla öngörüldüğünü belirtti.

Yerel yönetimlerin ortak yürüttüğü bu yatırım, ilçenin ekonomik gelişimine, üretim kapasitesine ve istihdam olanaklarına doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor. Önümüzdeki dönemde altyapı tamamlandıkça parsel bazlı çalışmalar ve yatırımcı görüşmeleri hızlanacak.

YENİŞEHİR’DE UZUN YILLARDIR SANAYİ ALANI OLARAK PLANLARDA YER ALMASINA RAĞMEN YATIRIM YAPILAMAYAN 800 DÖNÜMLÜK SÜMBÜLLÜK BACASIZ SANAYİ BÖLGESİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI. YENİŞEHİR BELEDİYESİ VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YÜZDE 95’İ TAMAMLANIRKEN, 3 CADDEDE TOPLAM 2 BİN 200 METRELİK YOL YAPIMINA BAŞLANDI.