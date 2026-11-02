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İhracat finansmanıyla büyüme: Bolat'ın Türkiye ihracat verileri ve KOBİ destekleri

Bolat, Türkiye’nin mal ihracatının Eylül itibarıyla 283,7 milyar dolara çıktığını ve Türk Eximbank aracılığıyla KOBİ'lere 6,7 milyar dolar kredi sağlandığını açıkladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Berk Doğan

İhracat finansmanıyla büyüme: Bolat'ın Türkiye ihracat verileri ve KOBİ destekleri

toplantı ve küresel görünüm:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı Görüş Alışverişi Oturumu’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen oturuma İİT üyesi ülke heyetleri ile ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı. Bolat, Dünya Ticaret Örgütünün Ekim 2026 tahminlerini anımsatarak dünya mal ticareti hacminin 2026’da yüzde 3,9; 2027’de ise yüzde 4,1 artmasının öngörüldüğünü belirtti.

ihracat finansmanının önemi:

Bu küresel görünüm içinde Bakan Bolat, ihracat finansmanını üretimi ve uluslararası rekabet gücünü destekleyen stratejik bir araç olarak nitelendirdi. Türkiye’nin mal ihracatının bu yıl Eylül ayı itibarıyla 283,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Bolat, ticaretin finansmanını ihracat politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

kobi'lere yönelik uygulamalar ve sonuçları:

Bolat, 2025 yılında Türk Eximbank’ın toplam kredi, ihracat sigortası ve garanti faaliyetlerinin 54,3 milyar dolar olduğunu aktardı. Aynı yıl bankadan hizmet alan 18 bin 429 ihracatçı firmanın yüzde 83,4

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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