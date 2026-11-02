Kırsalın öncelikleri masaya yatırılıyor: Karabük İl Genel Meclisi 2027 bütçe görüşmelerine başladı

Bütçe görüşmeleri nasıl ilerleyecek:

Karabük İl Genel Meclisi, kasım ayı toplantıları kapsamında 2027 yılı bütçe görüşmelerine başladı. Toplantıların yaklaşık 20 gün sürmesi planlanıyor ve bu süreçte ilin gelecek yılki yatırım ve hizmet öncelikleri masaya yatırılacak.

Meclis oturumlarında, ilçeler, beldeler ve köylerin ihtiyaçları detaylı şekilde ele alınacak. Hazırlanan bütçenin yalnızca gelir ve gider kalemlerinden oluşmadığı; aynı zamanda ilin gelecek hedeflerini ve yatırım planlarını ortaya koyduğu vurgulanacak.

Öncelikler ve hedefler:

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, kasım ayı toplantıları çerçevesinde yapılacak bütçe görüşmelerinin Karabük, ilçeler, beldeler ve köyler için hayırlı olmasını diledi. Başkan Kirman, görüşmelerin kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyaçların doğru belirlenmesi için titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

Görüşmelerde köylerin yol, içme suyu ve altyapı ihtiyaçlarının yanı sıra temel kamu hizmetlerine yönelik çalışmaların da bütçeyle planlanacağı belirtildi. İl Genel Meclisinin önceliğinin vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek ve kırsal bölgelerin gelişimine katkı sağlamak olduğu tekrarlandı.

Önümüzdeki 20 günlük süreçte gerçekleştirilecek toplantılarda yapılacak değerlendirmeler sonucunda bütçenin şekilleneceği, yatırım önceliklerinin netleşeceği ve kaynak dağılımının bu önceliklere göre belirleneceği kaydedildi.

KARABÜK İL GENEL MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA, 2027 YILI BÜTÇESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK.