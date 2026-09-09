Burhaniye'de sabah vakti işyeri yangını müdahaleyle söndürüldü

Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde sabah saatlerinde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay, çevrede paniğe yol açarken yetkililere gelen ihbarın ardından müdahale çalışmaları başlatıldı.

Müdahale ve zamanlama:

Edinilen bilgiye göre, itfaiyeye saat 10.02 sıralarında yangın ihbarı yapıldı. İhbara sevk edilen 2 itfaiye aracı ve 6 personel hızla adrese ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde işyeri kısa sürede alevlerden arındırılarak yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi ve soruşturma devam ediyor.

BURHANİYE İLÇESİNDE, ÇIKAN İŞYERİ YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN, ÖĞRETMENLER MAHALLESİ MUAMMER AKSOY CADDESİ'NDE BULUNAN BİR İŞYERİNDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKTI.