Çerkezköy'de bakan Bolat: üretimle kişi başı gelir 20 bin 500 dolara taşınacak

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı kapılarını açtı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte bölge temsilcilerinin katılımıyla açıldı. Açılışta Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, STK ve kamu kurumları temsilcileri hazır bulundu. Etkinlik, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in açılış konuşması ile başladı.

fuarın vizyonu ve bölgesel üretim:

Çetin, fuarın önümüzdeki dönem vizyonunu üç ana başlıkta özetledi: üretim – dönüşüm – dünyaya açılım. Bölgenin yarım asırlık sanayi birikimine dikkat çeken Çetin, başta beyaz eşya ve ilaç üretimi olmak üzere birçok sektörde Çerkezköy ve çevresinin ülke lideri konumunda olduğunu vurguladı. Çetin, ÇTSO olarak üyelerin önünü açma, bölgenin rekabet gücünü artırma ve Trakya potansiyelini dünya pazarlarına ulaştırma yönünde kararlılıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Konuşmada, gençlerin yatırım yapmaya ve geleceği inşa etmeye hazır olduğu; sanayicinin ve iş dünyasının dünyaya açılma iradesinin güçlü olduğu ifade edildi. Fuara katılımın, bölge firmalarının ticari bağlantı kurması ve üretim hacimlerini büyütmesi açısından önemli bir fırsat olduğu belirtildi.

ekonomik hedefler ve devlet destekleri:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açılış konuşmasında son dönemdeki büyüme seyrine işaret ederek, hükümet politikaları ile bütün illerde kalkınma önceliklerine göre destek sağlandığını söyledi. Bolat, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı dört kırmızı çizgi olarak tanımladı ve Türkiye'yi küresel ekonomi içindeki konumuna ilişkin şu verileri paylaştı: ülke 24 çeyrektir büyüyor; satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11inci, nominal sıralamada ise 16ncı büyük ekonomisi haline gelindi; yılın ilk yarısı itibarıyla milli gelir 1,7 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Bolat, doğrudan hedefleri de paylaştı: kişi başı milli gelirin yıl sonunda 20 bin 500 dolar olacağını, mal ihracatı hedefinin 282 milyar doları bu ay sonu itibarıyla aşacağını ve hizmet ihracatı dahil edildiğinde yıl sonunda 410 milyar doları geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, ekonomik büyümenin yalnızca kamu politikalarıyla değil özel sektörün yatırımlarıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, "yatırım olmasa üretim olmaz, üretim olmasa ticaret olmaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, sanayiye, tarıma, hizmetlere ve ticarete yönelik desteklerin süreceğini; enerji, ihracat, istihdam ve asgari ücret alanlarında sağlanan desteklerle sanayici, işçi, çiftçi ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Esnaf kredilerine ilişkin olarak da geçen hafta Tekirdağ’da söz verilen 150 milyon lira tutarındaki kaynağın esnafa gönderildiğini, daha önce 7–8 ay içinde yüzde 20 maliyetle 1,4 milyar lira esnaf kredisi dağıtıldığını anımsattı.

Konuşmasının sonunda Bolat, fuarın ticari bağların kurulacağı bir platform olması gerektiğini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve bölge iş dünyasına başarı dileklerini iletti: "Sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır." Etkinlikte başarılı firmalara ödüller verildi, Çerkezköy TSO tarafından Saray ilçesine yaptırılacak okulun protokolü imzalandı ve heyet fuar stantlarını ziyaret etti.

ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI AHMET ÇETİN TARAFINDAN BAKAN BOLA'TA HEDİYE TAKDİM EDİLDİ.