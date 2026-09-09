Malatya'da gençlere umut olan İHA yarışları başladı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmaları Malatya'da başladı. Tulga Kışlası'nda gerçekleştirilen organizasyona 110 takım katılıyor; yarışmacı ve hakemlerle birlikte yaklaşık bin 200 kişi kentte ağırlanıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli yarışmaları ziyaret ederek takımların stantlarında incelemelerde bulundu ve projeler hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin kapsamı ve katılım:

Yarışmaların 8-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden öğrencilerin de katıldığı organizasyonda Vali Yavuz, "Yaklaşık 55 uluslararası İHA takımıyla 55 liseler arası İHA takımı olmak üzere 110 takım yarışmalara katılıyor. Yarışmacılar ve hakemlerle birlikte yaklaşık bin 200 kişiyi şehrimizde misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya için anlamı:

Organizasyonun gençlerin teknoloji, havacılık ve savunma sanayine ilgisini artırması açısından önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Vali Yavuz, yarışmaların depremden etkilenen Malatya'daki gençler için ayrı bir anlam taşıdığına vurgu yaparak, "Depremden zarar görmüş bir şehirde özellikle çocuk ve gençlerimiz için yeni bir fırsat, yeni bir pencere olarak görüyoruz" dedi.

Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları 13 Eylül'e kadar devam edecek.

TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI VE LİSELER ARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) YARIŞMALARI MALATYA’DA BAŞLADI. 110 TAKIMIN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA YARIŞMACI VE HAKEMLERLE BİRLİKTE YAKLAŞIK BİN 200 KİŞİ KENTTE AĞIRLANIYOR.