Bartın Üniversitesi projeleri ÜNİDES ile desteklendi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrenci kulüplerinin farklı alanlarda geliştirdiği projeler, ÜNİDES kapsamında değerlendirilerek destek almaya hak kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) 7. dönem sonuçlarına göre BARÜ'den toplam 12 proje kabul edildi.

Desteklenen projelerin dağılımı:

Programda BARÜ'nün kabul edilen projeleri arasında 3'ü ulusal, 9'u yerel olmak üzere farklı disiplinlerde çalışmalar yer aldı. Peyzaj Kulübü "Yaşanabilir Çevre ve Sürdürülebilir Yerleşkeler İçin Peyzaj Kulüpleri Buluşması", Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü "Mecliste Gençlik Gündemde Terörsüz Türkiye" ve Genç Kalite Topluluğu "PUKÖ Döngüsü Temelli Şehir ve Kampüs Oryantasyon Rehberi Tasarımı" başlıklı projeleriyle ulusal düzeyde destek almaya hak kazandı.

Teknoloji ve mesleki gelişim odaklı yerel projeler arasında Ekonomi Kulübü "Yapay Zekâ Çağında Değişen Beceriler ve Kariyer Fırsatları", Metaverse Kulübü "ABARTIN: Dijital Çözüm Hackathonu", Elektrik ve Elektronik Kulübü "OSB’den Liselere: Yapay Zekâ Destekli Robotlarla Akıllı Üretim Atölyesi" ile Mobil Uygulama Geliştirme Kulübü "Mobil Kaşifler: Fikrimden Uygulamama" bulunuyor.

Kültür, sağlık ve sosyal sorumluluk projeleri:

Kültür ve sanat alanında Bartın Dans Kulübü "Hareket Artı Birlikte Dans", Edebiyat Kulübü "Bartın Doğa ve Kültür Çalışmaları: Fikir Maratonu ve Yazarlık Atölyesi" ve Gönüllülük Kulübü "Dijital Pusula" başlıklı projeleriyle destek aldı. Sağlık ve sosyal sorumluluk eksenli projeler arasında ise LÖSEV Fayda Kulübü "İyilik Şemsiyesi: Geleceğin Hemşireleriyle Kanser Tedavisi Gören Çocukların Hayallerine Yolculuk" ile Sağlık Kulübü "Aynı Evin İçinde: Görünmeyen Düğümün Çözümü" yer aldı.

Bartın Üniversitesi, ÜNİDES'in 6. döneminde 6 projeyle destek almıştı; 7. dönemde bu sayı ikiye katlanarak 12'ye yükseldi. Bu artış, üniversite bünyesindeki öğrenci topluluklarının proje üretme ve uygulama kapasitesindeki ilerlemeyi gösteriyor.

Rektörün değerlendirmesi:

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, ÜNİDES kapsamında desteklenen öğrenci kulüplerini ve akademik danışmanlarını tebrik ederek çalışmalarının devamını diledi. Rektörün açıklaması öğrenci projelerinin hem yerel hem ulusal düzeyde görünürlük kazanmasının önemine vurgu yaptı.

ÜNİDES desteğiyle finanse edilen projeler, BARÜ öğrencilerinin inovasyon, sosyal sorumluluk ve akademik iş birliği alanlarında geliştirdikleri fikirlerin uygulanmasına olanak sağlayacak.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN FARKLI ALANLARDA GELİŞTİRDİĞİ 12 YENİLİKÇİ PROJE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI (ÜNİDES) KAPSAMINDA DESTEKLENME BAŞARISI GÖSTERDİ.