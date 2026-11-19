kayıp çanta nasıl bulundu:

COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için Antalya'ya gelen heyet üyelerinden Issouf Oundjagabou, 16 Kasım'da seyahat ettiği KC06 numaralı Sarısu otobüsünde çantasını unuttu. Otobüs şoförü çantayı koltukta bulduktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kayıp Eşya Bürosu'na teslim etti ve kısa süre içinde sahibine ulaştırıldı.

çantanın içeriği ve teslimat süreci:

Kayıp eşya bürosunda tutanakla kayıt altına alınan çantada kıyafet, şarj aleti, yapacakları sunuma ilişkin dergi, ülkelerini temsil eden kartvizitler ve Afrika’nın birçok ülkesinde faaliyet gösteren bir bankaya ait çek bulundu. Teslimat işlemi, otobüs şoförünün bulunup eşyayı teslim etmesiyle başladı ve bürodaki kayıt sürecinin ardından heyet üyelerine eksiksiz şekilde verildi.

Çantayı teslim alan Oundjagabou, Burkina Faso'dan geldiğini ve ülkesinde Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı bünyesinde ormancı olarak görev yaptığını belirtti. Heyet üyesi, çantasına eksiksiz kavuştuğu için memnuniyetini dile getirdi; teslim sırasında heyete Türk kahvesi ikram edildi.

belediyenin hizmeti ve heyetin tepkisi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdür Vekili Volkan Üstün tarafından yapılan teslimde heyet üyeleri, eşyalarının eksiksiz bulunmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Heyet, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, çantalarının bulunup kendilerine teslim edilmesinin Türkiye'ye duydukları güveni pekiştirdiğini belirtti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi düzeyde daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı kayıp eşya bürosu, toplu taşıma araçları ve tramvayda unutulan eşyaları güvenli şekilde muhafaza ediyor; tutanakla kayıt altına alınan eşyalar eksiksiz şekilde sahiplerine ulaştırılıyor.

BURKİNA FASOLU HEYETİN KAYIP ÇANTASI BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU VE TESLİM EDİLDİ