Tavas Kızılcabölük aşevi projesi hayata geçiyor

Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) öncülüğünde, Kızılcabölüklüler Vakfı, Tavas Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilecek Tavas Kızılcabölük Aşevinin temeli 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 14.00te atılacak. Tamamlandığında tesis, Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmanın yanı sıra çevre mahallelerde sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapacak çok yönlü bir merkez olarak tasarlandı.

Projenin ortaya çıkışı ve arsa temini:

Proje, yerel kurumlar ve vakıfların bir araya gelmesiyle şekillendi. Basın buluşmasında bir araya gelen PASVAK, Kızılcabölüklüler Vakfı, Kaledavaz Kalkınma ve Dayanışma Vakfı, Denizli Nikferliler ve Barzalılar Yardımlaşma Derneği, Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği ile PASVAK yönetimi projenin başlangıç sürecini, arsa teminini ve bağış çalışmalarını değerlendirdi. PASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Topuz arsanın vakfa bağışlanması ve belediye arsasının satın alınması sürecini anlattı; projenin tek bir aşevi olmaktan öte sosyal ve kültürel hizmet veren bir merkez olmasının hedeflendiğini vurguladı.

Topuz, proje alanının bütüncül bir yapıya kavuşması için yapılan iş birliklerinin önemine dikkat çekti ve temel atma törenine herkesi davet etti. Belediye ile yapılan görüşmeler sonrası gerekli yasal ve idari süreçlerin tamamlandığı, ifraz işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle tek parça bir proje alanı oluşturulduğu bildirildi.

Bağış kampanyası ve sürdürülebilirlik amaçları:

Kızılcabölüklüler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkli aşevi için ilk bağışın yapıldığını ve proje desteği amacıyla Tavas Kızılcabölük Aşevi adıyla özel bir bağış hesabı açıldığını belirtti. Erkli, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü, nakdi bağışların yanı sıra inşaat malzemesi, ayni yardımlar ve farklı desteklerin kabul edildiğini söyledi. Kampanyanın duyurularla büyütüleceği; hedefin hem maddi kaynak oluşturmak hem de dayanışmayı kalıcı kılmak olduğu ifade edildi.

Erkli, yaklaşık 90 bin nüfuslu bölgeye yapılan çağrıda 30 bin hemşehrinin beşer lira katkısının projenin tamamlanmasına önemli destek sağlayacağını belirterek küçük katkıların birleşmesinin büyük eserler ortaya çıkaracağına dikkat çekti.

Yerel yönetimden vurgu: kalıcı bir iyilik hareketi:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık projenin sadece bir bina inşa etmek olmadığını; insanların hayatına dokunacak, ihtiyaç sahiplerine umut olacak, nesiller boyunca sürecek bir hizmeti başlatmak istediklerini söyledi. Tatık, yapılan hayırların ve sürdürülebilir desteğin önemini vurgulayarak aşevinin ilerleyen yıllarda bölgeye ve ülkeye örnek olabilecek bir dayanışma modeli hâline gelmesini amaçladıklarını belirtti.

Başkan Tatık ayrıca yapının tamamlanmasının ardından sürdürülebilir yardım akışının sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti ve bağışçı sayısının artırılması çağrısında bulundu. Tatık, temel atma töreninin ardından asıl görevin binanın sürekliliğini sağlamak olduğunu, yardım ve desteğin devam etmesinin projenin başarısı için kritik olduğunu ifade etti.

Temel atma töreni 21 Kasım 2026 Cumartesi saat 14.00'te Kızılcabölük proje alanında gerçekleştirilecek ve proje paydaşları ile toplumsal dayanışmayı büyütme çağrısı yapılacak.

DENİZLİ’DE SOSYAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRECEK TAVAS KIZILCABÖLÜK AŞEVİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR. PAMUKKALE SAĞLIK EĞİTİM VAKFI (PASVAK) ÖNCÜLÜĞÜNDE, KIZILCABÖLÜKLÜLER VAKFI, TAVAS BELEDİYESİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA İNŞA EDİLECEK AŞEVİ; TAVAS, KALE VE BEYAĞAÇ İLÇELERİNDEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HİZMET VERECEK. PROJENİN TEMEL ATMA TÖRENİ 21 KASIM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.