Hayrabolu’da anlamlı ziyaret:

Hayrabolu'da yaşayan 85 yaşındaki emekli öğretmen Zeki Soyerin, uzun yıllara dayanan meslek yaşamı ve eğitime katkıları dolayısıyla Öğretmenler Günü kapsamında ziyaret edildi. Soyerin, 40 yıllık meslek hayatında Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yaparak çok sayıda öğrencinin yetişmesine destek verdi.

ziyaretin akışı:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi Temel tarafından gerçekleştirilen ziyarette, iki isim bir süre sohbet ederek geçmiş yıllardaki eğitim anılarını paylaştı. Temel, ziyarette emekli öğretmene teşekkür ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı ve hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

emeklinin duyguları ve teşekkür:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeki Soyerin, Öğretmenler Günü vesilesiyle hatırlanmanın ve yıllar sonra eğitim camiasının bir parçası olarak unutulmadığını görmenin kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Soyerin, anlamlı ziyaret için İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi Temel'e teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Temel, emekli öğretmen Soyerin'e çiçek takdim ederek günün anısına teşekkürlerini sundu ve meslek hayatına yaptığı katkılar için yeniden minnettarlığını iletti.

ZİYARET SONUNDA TEMEL, EMEKLİ ÖĞRETMEN SOYERİN'E ÇİÇEK TAKDİM ETTİ.