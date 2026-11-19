Kayseri'de okul ikliminin toplumla buluşması

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilerin okullarda oluşturduğu olumlu ortamı kent genelinde yaygınlaştırmak üzere kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini açıkladı. Esen, eğitim-öğretimin niteliğini artırmak için okullarda farklı düzeylere yönelik projeler uyguladıklarını, bu sürecin ara tatilde de verimli kullanıldığını belirtti.

Okul öncesi ve ilkokulda oyun ve kültür odaklı uygulamalar:

Bakanlığın bu yılki ana teması olan ’Maarif’in kalbinde oyun’ yaklaşımı doğrultusunda, özellikle anaokulu ve ilkokul düzeylerinde oyun temelli öğrenme esas alındı. Esen, okul öncesinde yürütülen “üç elma” adlı projenin, dinleyene, anlatana ve yazana dönük mesajlar taşıdığını ve yerel masalların derlenerek video formatında öğrencilere sunulduğunu söyledi. Bu videoların etkileşimli tahtalarda yayınlanmasıyla çocukların hem oyunla hem de kendi kültürel değerleriyle buluşmasının sağlandığını vurguladı.

İlkokul düzeyinde ise İlkokullar Birlikte Okuyor projesi kapsamında yaklaşık 40 civarında kitap hazırlandı. Esen, bu kitapların Kayseri’nin kültürünü, sokak ve mahalle yaşamını, örf ve adetlerini yansıttığını; tam okuma becerisini kazanan çocukların kendi öz değerleriyle bu yolla tanıştığını ifade etti.

Ortaokul ve liselerde disiplinler arası okuma çalışmaları:

Ortaokul ve liselerde başlatılan Odak projesiyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bir yılda okunacak dört kitabın bütün derslerle ilişkilendirilmesi hedefleniyor. Esen, bu yaklaşımın öğrencilerin nitelikli ve detaylı okumalarını teşvik ettiğini; her disiplinle kurulan bağ sayesinde kitap okumanın ders içi kazanımlarla bütünleştiğini söyledi. Yıl sonunda da tüm okulların yaptığı çalışmaların bir sergiyle kamuoyuna sunulacağı bildirildi.

Topluma yansıma ve görünürlük hedefi

Esen, projelerin sonucunda öğrencilerde oluşan olumlu okul şuurunun artık okulların dışına taşınacağını belirtti. ‘‘Aslında bütün bu söylediklerim okulu rahatlatma, okuldaki o olumlu iklimi oluşturma, eğitimden yana bir iklim oluşturma çabalarıdır. Bunun neticelerini görüyoruz’’ diyen Esen, bu iklimin toplumun çeşitli katmanlarına yayılacağını ve Kayseri'de yaşayan herkesin çalışmaları göreceğini söyledi.

Okulların toplu yaşam alanlarında öğrencilerin varlığının hissedileceğini, bu sayede toplumun farklı dinamiklerine dokunulacağını anlatan Esen, ‘‘Ülkece zor zamanlar yaşıyoruz. Dolayısıyla devletimize ve milletimize güvenmemiz lazım. İşte bu güveni telkin edecek çalışmalarla ara tatil sonrasında tüm halkımız bizi görmüş olacak’’ ifadelerini kullandı.

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN