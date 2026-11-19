Yozgat'ta elektrik panosu açarken akıma kapılan genç uğurlandı

Yozgat'ta meydana gelen olayda 18 yaşındaki Osman Kaan Yakışıklı, Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde elektrik panosunun kapağını açtıktan sonra elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

Olay sonrası genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmedi; yaşamını yitirdiği belirlenen Osman Kaan Yakışıklı'nın cenazesi, incelemelerin yapılması için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kurumdaki işlemler tamamlandıktan sonra naaşı yakınlarına teslim edildi.

cenaze töreni ve defin:

Yakışıklı için Yozgat Çapanoğlu Büyük Caminde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi mezarlığına defnedildi. Ailenin ve yakın çevrenin katıldığı törenlerde genç için dualar edildi.

Yozgat’ta elektrik akımına kapılan gencin cenazesi toprağa verildi