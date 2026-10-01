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Burs, tablet, mentörlük: HBB ve İstanbul İnsani Yaşam Derneği 'Kardeşim Ol' ile başarıyı destekliyor

HBB ile İstanbul İnsani Yaşam Derneği'nin 'Kardeşim Ol' programı, başarılı öğrencilere burs, tablet ve mentörlük vererek destek sundu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Burs, tablet, mentörlük: HBB ve İstanbul İnsani Yaşam Derneği 'Kardeşim Ol' ile başarıyı destekliyor

HBB ve İstanbul İnsani Yaşam Derneği 'Kardeşim Ol Mentör-Menti Buluşması' programını hayata geçirdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile İstanbul İnsani Yaşam Derneği iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, eğitimde başarı gösteren öğrencilere burs, tablet ve mentörlük desteği sağlandı. HBB koordinasyonunda gerçekleştirilen programın amacı, öğrencilerin eğitim süreçlerine somut katkı sunmak olarak açıklandı.

Mentör buluşmaları ve öğrenim odaklı görüşmeler:

Program çerçevesinde öğrenciler farklı alanlarda deneyime sahip mentörlerle bir araya geldi. Görüşmelerde öğrencilerin eğitim hayatı, kariyer hedefleri ve gelecek planları ele alındı; merak edilen konular üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Mentörler, öğrencilerin başarılarını sürdürebilmeleri için pratik öneriler ve yönlendirmeler sundu.

Amaç ve kapsamlı destek:

Mentörlük çalışmasının hedefi, öğrencilerin mevcut başarılarını daha ileri taşımak, gelecek hedeflerini sağlıklı biçimde belirlemelerine yardımcı olmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak olarak belirtildi. Çalışma ayrıca öğrencilerin sosyal faaliyetleri, psikolojik destek ihtiyaçları ve üniversite hazırlık süreçlerine yönelik destek sağlamayı da amaçlıyor.

İstanbul İnsani Yaşam Derneği Genel Sekreteri, derneğin projenin teknik boyutunu üstlendiğini, HBB tarafından sağlanan imkanların ise projenin yürütülmesine katkı sunduğunu ifade etti.

HBB VE İSTANBUL İNSANİ YAŞAM DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS, TABLET VE MENTÖRLÜK...

HBB VE İSTANBUL İNSANİ YAŞAM DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS, TABLET VE MENTÖRLÜK DESTEĞİ SUNULDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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