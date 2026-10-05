Bursa davasında ikinci perde: 16 tutuklu yeniden hakim karşısında

duruşma başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklu yargılanan Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediyesi önceki dönem Başkanı Turgay Erdemin de aralarında bulunduğu 63 sanıklı davanın ikinci duruşması, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu'nda başladı. Dava, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülüyor ve ikinci duruşmada tutuklu bulunan 16 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

ilk duruşmanın seyrine dair hatırlatma:

Davanın ilk duruşması 20 Temmuz'da başladı ve tutuklu 37 sanığın yargılandığı oturum toplam 11 gün sürdü. Mahkemenin ara kararı ile yürütülen tutukluluk incelemeleri sonucunda 21 kişi tahliye edildi; böylece şu anda dosyada tutuklu sanık sayısı 16'ya indi. İlk duruşmada hem Bozbey hem de Erdem yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

iddianame ve yöneltilen suçlamalar:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bozbey ve Erdem'in liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. Sanıklar hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt yönetme, örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları bulunuyor.

İddianamede Mustafa Bozbey için suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi gibi suçlamalar yer alıyor ve hakkında toplam 402 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede Turgay Erdem hakkında ise 946 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

duruşmada beklenecek gündem maddeleri:

Yaklaşık iki aylık aranın ardından başlayan ikinci duruşmada, sanıkların hukuki durumlarının yanı sıra dosyadaki deliller, bilirkişi raporları ve tarafların talepleri ele alınacak. Özellikle tutuklu sanıkların durumuna ilişkin verilecek kararlar ve mahkemenin ara kararları duruşmanın kilit konuları arasında yer alıyor.

Duruşma salonunda Seden Bozbey ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbalın da adliyeye gelerek davaya girmek istediği görüldü. Toplam 63 sanığın yargılandığı dosyada ikinci duruşmanın sonuçları ve ilerleyen süreç yakından takip edilecek.

BURSA'DA MUSTAFA BOZBEY VE TURGAY ERDEM'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 63 SANIKLI DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI BAŞLADI.