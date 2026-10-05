pencereden düşüş sonrası soruşturma derinleşti: iki kişi tutuklandı

Adana'da üçüncü kattan düşme sonucu hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2 Ekim gecesi meydana gelen olayda, Özhan Ö. (42) sevgilisi S.K. (30)'nin evinde pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan çalışma sonucunda gözaltına alınan S.K. ile eski eşi M.A.Ç. (33) tutuklandı.

olayın seyri:

İddialara göre Özhan Ö., sevgilisi S.K.'nin Nilüfer Caddesi'ndeki apartman dairesine gitti. Bu sırada S.K.'nin eski eşi M.A.Ç. kızını görmek için eve geldi. Karşılaşmayı önlemek amacıyla pencereden çıkmaya çalıştığı belirtilen Özhan Ö., panikleyerek dengesini kaybetti ve üçüncü kattan düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti.

soruşturma ve tutuklama:

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı ve S.K. ile M.A.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkeme tarafından her iki kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, olay anında Özhan Ö.'nün camdan sarktığı sırada dengesini kaybederek düştüğünü söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADANA’DA SEVGİLİSİNİN EVİNDE PENCEREDEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN ÖZHAN Ö. OLAYINDA GÖZALTINA ALINAN S.K. İLE ESKİ EŞİ M.A.Ç. TUTUKLANDI. ŞÜPHELİLERİN İFADELERİNDE ÖZHAN Ö.’NÜN CAMDAN SARKTIĞI SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİKLERİ ÖĞRENİLDİ.