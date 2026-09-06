Bursa ekiplerinden minik girişimcilere anlamlı destek

Bursa'da minik girişimcilere destek:

Bursa’da kendi imkanlarıyla evde hazırladıkları limonataları satarak harçlıklarını çıkarmaya çalışan çocuklara, Bursa Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şube Müdürlüğü ekipleri anlamlı bir destek verdi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi İkinci Deva Sokak’ta meydana geldi.

tüm limonatalar satın alındı:

Ekipler, çocukların satışa çıkardığı limonataların tümünü satın alarak ücretlerini eksiksiz şekilde ödedi. Bu adım, çocukların hem emek vererek hazırladıkları ürünlerin değerlendirilmesine hem de kendi harçlıklarını kazanmalarına doğrudan katkı sağladı.

çocukların sevinci ve çevrenin tepkisi:

Limonataların alınması karşısında çocukların sevinci yüzlerine yansıdı; çevredeki vatandaşlar ekiplerin davranışını takdir etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal çevrede olumlu geri dönüşler aldı.

BURSA’DA KENDİ İMKANLARIYLA EVDE HAZIRLADIKLARI LİMONATALARI SATARAK HARÇLIKLARINI ÇIKARMAYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİNDEN ANLAMLI DESTEK GELDİ.