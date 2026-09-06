Girne açıklarında umut arayışı sürüyor: kurtarma ekipleri denizde

girne açıklarında süren arama kurtarma çalışmaları:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Girne açıklarında batan yolcu gemisine yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, operasyonların Deniz Kuvvetleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

yetkililerin yerinde incelemesi:

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlunun, TCG Alemdar gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip ettiği kaydedildi.

operasyonun kapsamı ve koordinasyon:

MSB’nin paylaşımına göre, deniz unsurlarının katıldığı arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor ve ilgili birimler operasyonları takip ediyor.

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL İLE BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ ATAOĞLU’NUN DA TCG ALEMDAR GEMİSİNİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİĞİ KAYDEDİLDİ.