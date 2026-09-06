Pazarda türkçe sesleri: Belçika semtlerinde dil köprüsü

Belçika pazarlarında dilsel yakınlık

Belçika'da, özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu kentlerde semt pazarları günlük yaşamın kesitlerini yansıtıyor. Brüksel, Anvers, Gent ve Liege gibi merkezlerde bazı pazarcılar, Türk müşterileri çekmek ve ürünleri tanıtmak için Türkçe ifadeler kullanıyor. Bu uygulama, pazaryerlerinin çokkültürlü yapısının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Hangi kentlerde daha sık görülüyor:

Gözlemler, uygulamanın en çok Brüksel, Anvers, Gent ve Liege gibi Türk nüfusunun yoğun olduğu yerlerde tekrarlandığını gösteriyor. Esnaf, Türkçe konuşmanın kendileri açısından keyifli olduğunu ve müşterilerin de bu hitaba olumlu tepki verdiğini belirtiyor.

Tezgahlarda duyulan ifadeler:

Tezgahlarda genellikle müşterileri davet etmek için "Merhaba, hoş geldiniz" gibi selamlamalar duyuluyor; ayrıca meyve ve sebzelerin isimleri ile kilo fiyatları da Türkçe anons edilebiliyor. Liege'deki tarihi La Batte Pazarı bu pratiğin örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Bazı tezgahlarda Türkiye'den getirilen ürünler Türkçe olarak tanıtılıyor; bir Flaman kökenli Belçikalı pazarcı, sattığı incirlerin Türkiye'nin Antalya kentinden geldiğini Türkçe duyurarak müşterilerini çekiyor.

Bu dilsel yaklaşım, pazarların hem ekonomik hem de kültürel bir köprü işlevi gördüğünü; alışveriş deneyimini kişiselleştirdiğini ve farklı topluluklar arasında yakınlık yarattığını ortaya koyuyor.

Belçika'da özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu kentlerdeki semt pazarlarında bazı pazarcılar, Türk müşterileri tezgahlarına davet etmek ve ürünlerini tanıtmak için Türkçe ifadeler kullanıyor.