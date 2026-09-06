Ayşenur Ezgi Eygi için Didim'de anma: mezarı başında dualar

Ayşenur Ezgi Eygi için Didim'de anma

Didim Asri Mezarlığı'nda öğle namazının ardından düzenlenen anma programında, Ayşenur Ezgi Eygi'nin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve katılımcılar için dualar yapıldı.

Törenin ayrıntıları:

Programa Didim İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel ile müftülük görevlileri, Eygi'nin eşi Mazhar Ali, kuzeni Bahar Tıkkın, aile yakınları ve arkadaşları katıldı. Anma sırasında müftülük personeli tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Eygi için özel dualar edildi.

Olay ve cenaze süreci:

Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek amacıyla Batı Şeria'ya gitmiş; 6 Eylül 2024 tarihinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Eygi için düzenlenen cenaze töreni 14 Eylül 2024 tarihinde Didim'de yapıldı ve ardından toprağa verildi.

FİLİSTİN'E DESTEK AMACIYLA BULUNDUĞU BATI ŞERİA'DA 6 EYLÜL 2024 TARİHİNDE İSRAİL ASKERLERİNİN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN AYŞENUR EZGİ EYGİ, ŞEHADETİNİN İKİNCİ YILINDA AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDEKİ MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI.