Bursa ile ABD arasında teknoloji ve ticarette yeni köprü arayışı

ziyaretin detayları:

ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) yönetimiyle bir araya geldi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ticari potansiyelin artırılmasına yönelik somut adımlar masaya yatırıldı. Toplantıda küresel ekonomik gelişmelerin bölgesel sektörlere yansımaları ve özellikle teknoloji odaklı ortaklıkların güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

bursa güçlü bir üretim şehri:

Özer Matlı, kısa süre önce göreve geldiklerini hatırlatarak BTSO tarihinde ilk kez gıda sektöründen bir ismin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendiğini vurguladı. Matlı, BTSO'nun 60 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olduğunu belirtti ve Bursa'nın otomotiv, tekstil ve gıda sektörlerindeki köklü üretim kapasitesine dikkat çekti. Matlı, kentin farklı coğrafyalardan gelen göçlerle zenginleşmiş bir dokuya sahip olduğunu ifade ederek Bursa'yı "her coğrafyanın izlerini barındıran bir mozaik" olarak tanımladı.

ikili ticaret ve öncelikli sektörler:

Görüşmede, ABD ile ticaretin dengeli geliştiği, yeni sektörlerin devreye alınmasının önem taşıdığı belirtildi. Matlı, tarım alanındaki mevcut iş birliklerinin yanı sıra "teknik tekstil, havacılık, savunma sanayii ve yüksek teknoloji" gibi alanların ilişkilere ekleneceğini söyledi. Matlı ayrıca siyasetin ticareti etkilediğine değinerek ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki temasların iş dünyası için önemine dikkat çekti.

Başkonsolos Lally, BTSO yönetimini yeni dönem dolayısıyla tebrik ederek Bursa'nın ekonomik gelişimine destek dileklerini iletti. Türkiye'ye ilk ziyaretini 30 yıl önce gerçekleştirdiğini belirten Lally, iki ülke ilişkilerine duyduğu güveni vurguladı ve ticaret ile yatırım ilişkilerinde iş dünyası buluşmalarının önemine işaret etti. Lally, ticaret hacmi hedeflerine ulaşılmasında siyasi liderler arasındaki temasların belirleyici olduğunu söyledi ve teknoloji odaklı sektörlerin bu hedefte kritik rol oynayacağını kaydetti.

bölgesel iş birlikleri ve eğitim bağlantıları:

Başkonsolos Lally, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde faaliyet gösteren 2 bin 400 Türk şirketinin ABD'li firmalarla çalıştığını belirtti ve Bursa iş dünyasının önceliklerine göre yeni iş birliği adımları atılabileceğini ifade etti. Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu, dünyada yeşil ve dijital dönüşümün hızlandığını belirterek önümüzdeki yıllarda büyük bir dönüşüm beklendiğini; bu süreçte ABD tecrübelerinden faydalanmanın önem taşıdığını vurguladı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen turizm iş birliklerine değinerek Bursa'nın tarihi ve kültürel cazibesinin İstanbul ile sınırlı olmadığını, Koza Han gibi mirasların kentin turizm potansiyelini artırdığını belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Baylan ise Bursa'nın ev tekstili tecrübesinin ABD pazarında fırsat sunduğunu ve merkezler aracılığıyla B2B görüşmelerinin kolaylaşacağını ifade etti.

guh em ziyareti:

Toplantının ardından Başkonsolos Lally, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çağlar eşliğinde Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Lally, merkezdeki eğitim çalışmaları ve gençlerle yapılan söyleşilerde Bursa'nın savunma, havacılık ve yüksek teknolojiye doğru kayışını yakından izlediğini belirtti ve eğitim-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesinin altını çizdi.

(SOL BAŞTAN) MECLİS BAŞKANI EROL DAĞLIOĞLU, BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSU MİCHAEL LALLY.