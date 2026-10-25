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Kayserispor'da standart altı oyun iki puanı götürdü

Kayserispor teknik direktörü Atila Gerin, Pendikspor deplasmanında takımın kendi standartlarının altında kaldığını ve kaçan pozisyonların iki puana mal olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor'da standart altı oyun iki puanı götürdü

müsabaka özeti:

Trendyol 1. Lig 12. hafta maçında Kayserispor, deplasmanda Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Atila Gerin, takımının genel performansının beklentilerin altında olduğunu belirterek maçın kaybedilmediğini ancak 2 puan kaybettiklerini vurguladı.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Atila Gerin, basın toplantısında maçın gidişatını şu sözlerle özetledi: "2 puan kaybettiğimiz müsabaka. Oyuna kendi standartlarımızın altında kaldı. Biraz acelecilik, biraz golden sonra özellikle 10-15 dakika verdiğimiz standartlarımızın altındaydı." Gerin, ilk bölümde 7-8 dakika içinde oluşan 3-4 pozisyonun değerlendirilememesinin maçın kaderinde belirleyici olduğunu ifade etti.

maçın dönüm noktaları ve çıkarımlar:

Gerin, rakibin penaltı golüyle oyuna tutunduğunu, ikinci yarıda toparlanma gösterdiklerini ve rakibin 10 kişi kalmasının takımı cesaretlendirdiğini söyledi. Ancak kaçan çok sayıda gol fırsatının ve topu gereksiz yere sağa-sola vurmaktan kaynaklanan faul ile penaltı problemlerinin sonucu etkilediği vurgulandı. Teknik direktör, "Bu kadar elimize aldığımız ikinci, üçüncü maç. İnşallah bu anları doğru oynayarak 3'er puanlara alarak devam etmeliyiz" diyerek takımın kontrolü ele aldığı anlarda skor üretme disiplinini iyileştirme gereğine dikkat çekti.

Gerin'in değerlendirmesi, hem maç içi acelecilik ve değerlendirme eksikliğine hem de dönemin puan kazanma zorunluluğuna işaret ediyor. Kayserispor'un önümüzdeki maçlarda benzer pozisyonları daha soğukkanlı ve etkili kullanabilmesi, ligdeki hedefleri açısından belirleyici olacak.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Pendikspor karşısında kendi standartlarının altında...

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Pendikspor karşısında kendi standartlarının altında kaldıklarını ve 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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