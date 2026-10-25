Türk pop-rock'ta bir dönem sona erdi: Nev toprağa verildi

Nev için son veda

Türk pop-rock müziğinin tanınan isimlerinden Nev (gerçek adıyla Nevzat Doğansoy) yaşamını yitirdi. "Zor", "Sen Gibi" ve "Benmişim" gibi eserlerle geniş bir dinleyici kitlesi edinen sanatçı için düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

hastanedeki süreç:

Uzun süredir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde karaciğer ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Nev, 3 Eylül tarihinde bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırıldı ve ilk müdahale sonrası entübe edildi. Yoğun bakımda süren tedavisi sırasında 22 Ekim'de ikinci kez entübe edilen sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 57 yaşında hayatını kaybetti.

cenaze töreni:

Merhum için bugün Altunizade İlahiyat Camiinde cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı; siyasi isimlerin de yer aldığı törene Süleyman Soylu gibi isimler de iştirak etti. Kılınan namazın ardından Nevzat Doğansoy'un naaşı toprağa verildi.

Sanatçının ölümü, müzik camiasında ve dinleyicileri arasında geniş yankı uyandırdı; eserleri ve sahne arkadaşları tarafından yapılan anmalar, Nev'in sanat hayatının ve iz bırakan şarkılarının altını çizdi.

NEVZAT DOĞANSOY İÇİN ALTUNİZADE İLAHİYAT CAMİİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI