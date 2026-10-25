Eski cezaevi, kilise ve cami: kursiyerler Fırfırlı Camisi'ni fotoğrafladı

Fotoğraf kursiyerleri tarihi mekanı belgeledi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Yeni Mahallesi'nde yer alan Fırfırlı Camisi, fotoğrafçılık kursu katılımcılarının çalışması için merkez oldu. Kursiyerler, yapının farklı dönemlerini ve mimari detaylarını fotoğraflayarak belgeleme imkânı buldu.

Tarihi süreç ve yapı kimliği:

Kentin en eski yapılarından biri olarak görülen yapı için net bir yapım tarihi bilinmiyor; kaynaklarda ilk olarak kilise olarak kullanıldığı, 1930'lu yıllarda ise şehrin ilk cezaevi işlevini gördüğü, sonrasında ise ibadethane olarak kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. Nahit taştan yapılan bina, uzun yıllar taş işçiliğini koruyan bir örnek teşkil ediyor.

Katılımcıların gözlemleri ve amaçları:

Fotoğraf sanatçısı Mahmut Ormancıoğlu, "Fotoğraf kursumuzdaki arkadaşlarla bu tarihi mekanı fotoğraflamak için geldik. Buranın kilise, ilk cezaevi ve sonrasında ibadethane olarak kullanılması dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla fotoğraflama ve görüntüleme çalışması yapıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Mehmet Ertuğrul ise ilk kez gördüğü tarihi yapıyı fotoğraflamanın heyecanını yaşadığını söyleyerek, mekânın mimari dokusunu ve taş detaylarını kaydetmeye çalıştıklarını belirtti. Çalışma, katılımcıların hem teknik becerilerini geliştirmesine hem de kentin kültürel belleğine katkı sağlamasına olanak tanıyor.

Etkinlik, saha çalışmalarının eğitim programına entegre edilmesiyle kursiyerlere uygulamalı deneyim sundu ve Fırfırlı Camisi gibi çok katmanlı bir tarihe sahip yapının fotoğrafla belgelendirilmesine katkıda bulundu.

ŞANLIURFA'DA FOTOĞRAFÇILAR KENTİN İLK CEZAEVİNİ FOTOĞRAFLADI