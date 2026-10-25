Dolar 49,6149 -0,21%
Euro 55,8105 +0,10%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.393,22 -1,29%
EUR/USD 1,1217 -0,04%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Eski cezaevi, kilise ve cami: kursiyerler Fırfırlı Camisi'ni fotoğrafladı

Şanlıurfa'da fotoğrafçılık kursiyerleri, kentin ilk cezaevi olarak kullanılan ve sonradan ibadethaneye dönüşen Fırfırlı Camisi'ni fotoğrafladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:01

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 17:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Eski cezaevi, kilise ve cami: kursiyerler Fırfırlı Camisi'ni fotoğrafladı

Fotoğraf kursiyerleri tarihi mekanı belgeledi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Yeni Mahallesi'nde yer alan Fırfırlı Camisi, fotoğrafçılık kursu katılımcılarının çalışması için merkez oldu. Kursiyerler, yapının farklı dönemlerini ve mimari detaylarını fotoğraflayarak belgeleme imkânı buldu.

Tarihi süreç ve yapı kimliği:

Kentin en eski yapılarından biri olarak görülen yapı için net bir yapım tarihi bilinmiyor; kaynaklarda ilk olarak kilise olarak kullanıldığı, 1930'lu yıllarda ise şehrin ilk cezaevi işlevini gördüğü, sonrasında ise ibadethane olarak kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. Nahit taştan yapılan bina, uzun yıllar taş işçiliğini koruyan bir örnek teşkil ediyor.

Katılımcıların gözlemleri ve amaçları:

Fotoğraf sanatçısı Mahmut Ormancıoğlu, "Fotoğraf kursumuzdaki arkadaşlarla bu tarihi mekanı fotoğraflamak için geldik. Buranın kilise, ilk cezaevi ve sonrasında ibadethane olarak kullanılması dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla fotoğraflama ve görüntüleme çalışması yapıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Mehmet Ertuğrul ise ilk kez gördüğü tarihi yapıyı fotoğraflamanın heyecanını yaşadığını söyleyerek, mekânın mimari dokusunu ve taş detaylarını kaydetmeye çalıştıklarını belirtti. Çalışma, katılımcıların hem teknik becerilerini geliştirmesine hem de kentin kültürel belleğine katkı sağlamasına olanak tanıyor.

Etkinlik, saha çalışmalarının eğitim programına entegre edilmesiyle kursiyerlere uygulamalı deneyim sundu ve Fırfırlı Camisi gibi çok katmanlı bir tarihe sahip yapının fotoğrafla belgelendirilmesine katkıda bulundu.

ŞANLIURFA&#039;DA FOTOĞRAFÇILAR KENTİN İLK CEZAEVİNİ FOTOĞRAFLADI

ŞANLIURFA'DA FOTOĞRAFÇILAR KENTİN İLK CEZAEVİNİ FOTOĞRAFLADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Altın Portakal jürisinde rahman Altın yerine Gökhan Kırdar göreve başladı
images

Fethiye semalarında ay-yıldızlı gösteri: Türk Yıldızları izleyenleri mest etti
images

Marmaris'te sonbahar coşkusu yat yarışlarıyla iç içe oktoberfest
images

Fransız bakışıyla şekillenen Bir Türk Meselesi Altın Portakal'da

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

Bakan Kacır paylaştı: SİPER-2 havadayken rotasını değiştirip hedefi imha etti

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı