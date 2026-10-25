Murat Şahin: pendikspor’u bulunduğu noktadan daha iyi yerlere taşımak istiyoruz

maçın genel değerlendirmesi:

Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından takımın yönünü yukarı çevirmek istediklerini vurguladı. Şahin, yeni görevinin ilk maçında camia, oyuncular ve yönetimle "3 gün önce anlaştık" diyerek sürecin henüz çok yeni olduğunu hatırlattı.

Teknik adam maçla ilgili, "İlk maçımız. Hem kendi camia, hem oyuncu grubuma, hem yönetim kurulumuz; 3 gün önce anlaştık. Pendikspor’u şu anda olduğu durumdan daha iyi yerlere getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Şahin, takımda "ciddi bir oyuncu grubu" olduğunu ve karşılaşmanın iki farklı yarı ortaya koyduğunu belirtti.

Karşılaşmaya dair tartışmalı anlara da değinen Şahin, iptal edilen bir pozisyona işaret etti. Hakem kararlarına ilişkin tecrübeli teknik adam, "35 yıla yakın bu işin içindeyiz. Bu ülkede hakemler tartışılacak. Onlarla sorunumuz yok. Verdiği 3 penaltı da doğru. Bu kadar tecrübeliler, bizim attığımız golle bildiğim kadarıyla düdük çalmasına gerek yoktu." değerlendirmesini paylaştı.

uzatmalarda gelen golün önemi:

Şahin, maçın özellikle uzatma dakikalarında gelen golün takım için taşıdığı değeri öne çıkardı. Teknik direktör, maç içinde oyuncu sayısının 10 kişi kalmasının, yapılan oyuncu değişikliklerinin ve planların değişmesine yol açtığını ifade etti.

"Beraberliğe çok sevinen bir antrenör tipi değilim" diyen Şahin, maçın son bölümlerinde yaşananların önemini şu sözlerle anlattı: "90 artılarda gol yiyip, 90+4’te 2-2 yapabilmek önemliydi. Takım olabilmemiz için ve takımın kendine tekrardan güvenebilmesi açısından önemliydi."

Konuşmasını oyuncularına teşekkür ederek tamamlayan Şahin, Pendikspor’un genç ve tecrübeli isimlerin harmanıyla daha iyi bir konuma gelmesini hedeflediklerini belirtti: "Kayseri iyi bir takım. Şampiyonluğa oynayan takım kurmuşlar. Biz de genç ve tecrübeli oyuncularımızla birlikte iyi bir harman yapıp olduğumuz durumdan daha iyi hale gelmeliyiz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Pendikspor daha iyi yerlere gelecek. Hep birlikte bunu başaracağız."

Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "Pendikspor’u şu anda olduğu durumdan daha iyi yerlere getirmek istiyoruz" dedi.