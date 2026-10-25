Gazeteci Sami Dayangaç'ın oğlu Umut Dayangaç toprağa verildi

Kayseri'de veda:
Kayseri'de gazeteci Sami Dayangaç'ın oğlu Umut Dayangaç hayatını kaybetti. Umut Dayangaç 29 yaşındaydı.
Cenaze töreni:
Cenaze namazı, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından cenaze defnedilmek üzere Asri Mezarlığı'na götürüldü.
Katılım ve taziyeler:
Törene Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dayangaç ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Aileye başsağlığı dilekleri iletildi ve tören sırasında topluluk taziyelerini paylaştı.
KAYSERİ'DE GAZETEECİ SAMİ DAYANGAÇ'IN OĞLU UMUT DAYANGAÇ HAYATINI KAYBETTİ.
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