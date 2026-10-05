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Bursa kentinde riskli oyun: otobüsün arkasına tutunan iki çocuk

Bursa Osmangazi Kent Meydanı'nda iki çocuğun, seyir halindeki otobüsün arkasına tutunup yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında görüntülendi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa kentinde riskli oyun: otobüsün arkasına tutunan iki çocuk

Bursa'da otobüs arkasında tehlikeli yolculuk

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki küçük çocuğun seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görüldü. Anlar, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve tepkilere neden oldu.

Görüntülerin içerdiği detaylar:

Kayda yansıyan sahnelerde çocukların otobüs hareket halindeyken aracın arkasına tutunarak ilerledikleri görülüyor. Görüntülerde çocukların birbirlerine tutunarak dengelerini sağlamaya çalıştıkları ve yol boyunca arka tarafa bağlı kaldıkları anlar kaydedildi.

Olası sonuçlar ve halk tepkisi:

Bu tür davranışlar, araçların ani frenleri, manevraları veya yoldaki beklenmedik engeller nedeniyle ciddi yaralanmalara yol açabilir ve can güvenliği riski taşır. Olayın kayda geçmesi, kent merkezinde benzer tehlikelere karşı aileler ve yetkililer için uyarı niteliği taşıyor.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİ KENT MEYDANI’NDA İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSÜN ARKASINA...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİ KENT MEYDANI’NDA İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSÜN ARKASINA TUTUNARAK YOLCULUK YAPTIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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