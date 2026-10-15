Bursa Mudanya'da tıkanan giderler giriş katlarını suya boğdu, 90 yaşındaki vatandaş kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi 2. Yeni Sokakta meydana geldi. Şiddetli yağışın ardından sokakta biriken yağmur sularının, tıkanan su giderleri nedeniyle akışı engellendi ve çevredeki apartmanların giriş katlarındaki dairelere dolduğu bildirildi. Birçok evin zemin katında su baskını yaşanırken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

itfaiye müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, su basan dairelerde tahliye ve kurtarma çalışmaları başlattı. Ekipler girdikleri bir dairede, yalnız yaşayan yaklaşık 90 yaşındaki bir vatandaşın yürümekte güçlük çektiğini tespit etti. Yaşlı kişinin evde tek başına olduğu ve yardım edecek yakınının bulunmadığı belirtildi.

belediye desteği ve temizleme çalışmaları:

İtfaiyenin ilk müdahalesinin ardından yaşlının mağduriyetinin giderilmesi ve evde biriken suyun boşaltılması için Mudanya Belediyesinden destek talep edildi. Belediye ekipleri bölgeye gelerek pompa ve temizlik çalışmaları yürüttü. İtfaiye ile belediye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu su tahliye edildi; su baskınından etkilenen dairelerde müdahalelerin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak mahallede altyapı tıkanıklıklarının temizlenmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla yetkililerin çalışma başlattığı kaydedildi.

BURSA'DA TIKANAN SU GİDERLERİ NEDENİYLE APARTMANLARIN GİRİŞ KATLARINI SU BASTI. EVİNDE YALNIZ YAŞAYAN 90 YAŞLARINDAKİ VATANDAŞ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA