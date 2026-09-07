Suşehri'ye ağır ceza mahkemesi: adli yıl törenle başladı

Suşehri adli yıl ve ağır ceza mahkemesi açılışı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Suşehri Adalet Sarayı Ağır Ceza Mahkemesi ile 2026-2027 adli yılının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış, bölgedeki adli yapının güçlendirilmesi amacıyla yapılan atılımın simgesi olarak değerlendirildi.

Törene katılanlar:

Törene TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Başkanı ve HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ile il ve ilçe protokolü katıldı. Katılımcılar, kurumların bölgede daha etkin hizmet sunmasına katkı sağlayacak bu adımı önemsediklerini belirtti.

Kuruluş gerekçesi ve yetkililerin açıklamaları:

HSK 2. Daire Başkanı ve HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, mahkemenin kuruluş gerekçesini açıklarken şu değerlendirmeyi yaptı: "Malumunuz olduğu üzere Suşehri Ağır Ceza, Şebinkarahisar Başkanlığına bağlıydı. Şebinkarahisar bizim koşu ilçemiz, akrabamız, dostumuz. Ancak Şebinkarahisar’a araçlarımız düzenli gitmiyor. Bu eksikliği gidermek amacıyla Suşehri ilçemizde Ağır Ceza Mahkemesi olması, Adalet Komisyonu Başkanlığı kurulması gerektiği kanaati oluşarak Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu".

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise törende, "Bugün yeni adli yılımızın ve Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi’nin kuruluşunun açılışına şahitlik ediyoruz. İlçemize ve çevresine hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler de konuşmasında, "Suşehri ilçemizde yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın hayırlı olmasını diliyorum. Bu konuda karar veren HSK yönetim kurulu üyelerine ve Adalet Bakanımız Akın Gürlek’e teşekkür ederim" dedi.

Yetkililer, mahkemenin açılışının bölge halkının adalete erişimini kolaylaştıracağı ve yargı süreçlerinde etkinliği artıracağı görüşünde birleşti. Tören, ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ve iyi dilek mesajlarıyla sonlandı.

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK TÖRENDE KONUŞMA YAPTI.