Darıca’da İMES ile sanayi iş birliği: istihdama yeni kapılar

Darıca Belediyesi ve İMES organize sanayi bölgesi arasında protokol

Darıca Belediyesi ile İMES Organize Sanayi Bölgesi arasında, ilçede istihdamı artırmaya yönelik bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün hedefi, iş arayan vatandaşlarla işverenler arasındaki iletişimi güçlendirerek yeni iş olanaklarının oluşmasını sağlamak.

Protokol imza süreci, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile İMES Başkanı Ahmet Tokkan ve yönetiminin karşılıklı değerlendirmeleriyle ilerledi. Ziyaret ve görüşmelerde, bölgedeki iş gücü ihtiyaçları ve belediyenin mevcut istihdam çalışmalarının koordinasyonu ön plana çıktı.

istihdam masası iş arayanla işvereni birleştiriyor:

Belediyenin bünyesindeki İstihdam Masası; iş arayanların taleplerini kayıt altına alıyor, mesleki profillerini ve beklentilerini değerlendiriyor. Aynı zamanda ilçe ve çevresindeki firmaların personel ihtiyaçlarını takip ederek uygun adayları işverenlerle buluşturuyor. Bu yaklaşım, hem düzenlenen istihdam fuarlarında hem de doğrudan eşleştirme süreçlerinde etkin bir köprü işlevi görüyor.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen istihdam fuarları, vatandaşların firmalarla yüz yüze görüşmesine olanak tanıyor; adaylar yetkinliklerini doğrudan tanıtma, firmalar ise ihtiyaç duydukları pozisyonlar için doğru profilleri kısa sürede keşfetme fırsatı elde ediyor.

belediyenin önceliği daha fazla istihdam:

Muzaffer Bıyık, istihdamın yalnızca ekonomik değil sosyal bir konu olduğunu vurgulayarak belediyenin bu alandaki kararlılığını dile getirdi. Bıyık, "Göreve geldiğimizde hayata geçirdiğimiz ilk icraatlarımızdan biri olan İstihdam Masamızla, iş arayan vatandaşlarımızla işverenlerimiz arasında köprü oluyoruz. Düzenlediğimiz istihdam fuarlarıyla da hemşehrilerimizi doğrudan iş dünyasıyla buluşturuyoruz. Şimdi İMES ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle istihdam alanındaki çalışmalarımızı daha da güçlendireceğiz. Amacımız Darıca’da daha fazla vatandaşımızın iş sahibi olmasına katkı sunmak" sözleriyle çalışmanın önemine dikkat çekti.

Protokolün uygulamaya geçirilmesiyle birlikte belediye ve İMES OSB arasındaki koordinasyonun artması, iş arayanlarla işverenler arasındaki iletişim kanallarının genişlemesi ve ilçede yeni istihdam fırsatlarının ortaya çıkması bekleniyor. Her iki kurum da ortak programlar, veri paylaşımı ve düzenli iletişim yoluyla iş gücü piyasasındaki uyumu artırmayı hedefliyor.

Bu iş birliği, Darıca için hem kısa vadede açık pozisyonların doldurulmasına yardımcı olacak hem de orta vadede yerel ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

KOCAELİ'DE İSTİHDAM OLANAKLARININ ARTIRILMASI AMACIYLA DARICA BELEDİYESİ İLE İMES ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.