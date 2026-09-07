Emek Adnan Menderes'te mahalle hayatını kolaylaştıracak yeni pazar

emek adnan menderes pazar alanı hizmete girdi:

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki pazar alanlarını çoğaltma hedefi doğrultusunda Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde yeni bir pazar alanını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Açılışı yapılan alanda toplam 62 pazarcı tezgahı bulunuyor ve bölge sakinleri alışverişlerini düzenli, hijyenik ve güvenli koşullarda yapabilecek.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış töreninde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, pazarcı esnafı ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Tören sırasında yapılan duaların ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserek pazarın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılış sonrası pazar alanını gezen Başkan Erkan Aydın, pazarcı esnafına hayırlı işler dileyip vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında esnaf ve mahalle sakinleri, modern ve kullanışlı bir pazar alanını kazandırdığı için Başkan Aydın'a teşekkür etti. Günün anısına Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da başkana bir meyve sepeti hediye etti.

pazarın sunduğu imkanlar ve geleceğe yönelik planlar:

Başkan Erkan Aydın açılış konuşmasında pazarın hayırlı olmasını dileyerek, alanın üst tarafına yapılması planlanan otopark ve çocuk parkı ile oluşabilecek yoğunluğun daha geniş bir alana taşınacağını söyledi. Ayrıca, pazarın yoğun talep görmesi halinde üst kısmının kapatılarak yazın sıcak ve güneşten, kışın ise yağmur ve soğuktan korunacak şekilde bir düzenleme yapılmasının planlandığını belirtti. Başkan Aydın, bu tür adımlarda önce pazarın işleyişinin izlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Osmangazi'de yürütülen diğer projelere de değinen Aydın, Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde 3 bin metrekare üzerine kurulan kapalı pazar alanının temelinin Şubat ayında atıldığını ve yapımının tamamlandığını, alanın ay sonuna doğru kullanımda olacağını aktardı. Ayrıca belediyenin üç kreş inşaatının tamamlandığı ve şu anda çevre düzenlemelerinin sürdüğü bilgisini verdi; bu tesislerin de ay sonuna doğru açılması planlanıyor.

Osmangazi genelinde 2,5 yıllık görev süresi içinde yaklaşık 50 temel atma ve açılış gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Aydın, belediyenin kamu kaynaklarını halk yararına kullanma ve yaşam standartlarını yükseltme hedefinin altını çizdi. Yönetim kadrosu, müdürler ve 3 bin kişilik çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek çalışmaların gece gündüz sürdüğünü ifade etti.

mahalle sakinlerinin tepkisi ve beklentiler:

Emek Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Naci Özbay, pazarın dört mahallenin kesişim noktasında açıldığını belirterek bölge halkını buradan alışveriş yapmaya davet etti. Özbay, 'Buraya ne kadar çok talep olursa o kadar iyi olur; esnafımızın da bizim de yüzümüz güler' diyerek beklentilerini paylaştı. Mahalle sakinleri, uzun yıllardır bekledikleri pazar alanına kavuşmanın memnuniyetini dile getirip Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Yapılan açılış ve incelemelerin ardından pazarın, bölge halkına yakın ve erişilebilir bir alışveriş alanı sunduğu; ilerleyen dönemde yapılacak otopark, oyun alanı ve gerektiğinde üst örtü ile daha konforlu hale getirilebileceği öne çıktı. Yeni pazar, mahallenin günlük yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor ve yetkililer, işletmeye ilişkin gözlemlerine göre ilave düzenlemeler yapabileceklerini ifade etti.

OSMANGAZİ’DE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN MUTLU, HUZURLU VE KONFORLU BİR ŞEKİLDE ALIŞVERİŞ YAPABİLMESİ İÇİN İLÇEDEKİ PAZAR ALANLARININ SAYISINI HER GEÇEN GÜN ARTIRAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, BİR PAZAR ALANINI DAHA HİZMETE AÇTI.