Bursa Osmangazi'de rehine krizini özel harekat sonlandırdı; anne sağ kurtarıldı

Saatler süren rehine krizinde anne güvenli şekilde kurtarıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kişinin evinde annesini rehin almasıyla başlayan gerginlik, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla sonlandırıldı. Olayda evden çıkarılan şüpheli Hakan K. gözaltına alınırken, rehin tutulan anne H.K. sağ salim kurtarıldı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı adresin Küplüpınar Mahallesi Ayber Caddesi olduğu belirtildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, mahalle giriş ve çıkışları kapatıldı ve vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.

Polis ekipleri, rehine krizini çözmek için iletişim kanallarını kullanarak rehin tutulan kadınla telefonla temas kurdu. Yetkililer, kadına kendi güvenliği için bir odaya kilitlenmesi yönünde uyarıda bulundu. Saatler süren bekleyiş süresince güvenlik önlemleri artırıldı ve kriz yönetimi sürdü.

Operasyon ve soruşturma:

Uzun süren görüşmelerin ardından olay yerine giren özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda şüpheli evden çıkarılarak polis tarafından gözaltına alındı, anne ise herhangi bir fiziksel zarar görmeden kurtarıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürüyor.

BURSA'DA SAATLER SÜREN REHİNE KRİZİ : ANNESİNİ REHİN ALDI, ÖZEL HAREKÂT OPERASYONUYLA EVDEN ÇIKARILDI