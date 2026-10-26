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Bursa semalarında bakım: helikopterle zorlu iletim hattı kontrolleri

Bursa'da helikopterle yüksek gerilim hattı bakımı yapıldı; zorlu noktalara erişim sağlandı ve çalışmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bursa semalarında bakım: helikopterle zorlu iletim hattı kontrolleri

Bursa'da helikopter destekli bakım çalışması

Bursa'da elektrik iletim hatlarında yürütülen bakım ve kontrol çalışmaları sırasında helikopter kullanımı dikkat çekti. Havadan gerçekleştirilen müdahaleler, yerden erişimin güç olduğu bölgelere ekiplerin hızlı ve güvenli ulaşmasını sağladı.

Çalışmanın amacı ve yöntemi:

Yetkililerce yürütülen bakımın temel amacı, elektrik iletim hatlarının güvenliğini sağlamak ve olası arızaların önüne geçmektir. Helikopter, hatlar boyunca ilerleyerek ekiplerin ekipman taşımasına, gözlem ve denetim yapmasına destek verdi; böylece zorlu arazilerde sürecin aksamasının önüne geçildi.

Vatandaşların ilgisi ve görüntüler:

Gökyüzünde ilerleyen helikopteri gören çevredekiler, olan biteni ilgiyle izledi. Yapılan çalışmalar sırasında yaşanan anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılabilecek türde görüntüler ortaya çıktı.

Helikopter destekli müdahaleler, özellikle yüksek gerilim hatlarında sürekliliğin korunması açısından önem taşıyor. Yapılan çalışmaların, enerji nakil hatlarının güvenli ve kesintisiz hizmet vermesine katkı sağlaması bekleniyor.

BURSA’DA ELEKTRİK İLETİM HATLARININ BAKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA HELİKOPTER KULLANILMASI DİKKAT...

BURSA’DA ELEKTRİK İLETİM HATLARININ BAKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA HELİKOPTER KULLANILMASI DİKKAT ÇEKTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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