Bursa semalarında bakım: helikopterle zorlu iletim hattı kontrolleri

Bursa'da helikopter destekli bakım çalışması

Bursa'da elektrik iletim hatlarında yürütülen bakım ve kontrol çalışmaları sırasında helikopter kullanımı dikkat çekti. Havadan gerçekleştirilen müdahaleler, yerden erişimin güç olduğu bölgelere ekiplerin hızlı ve güvenli ulaşmasını sağladı.

Çalışmanın amacı ve yöntemi:

Yetkililerce yürütülen bakımın temel amacı, elektrik iletim hatlarının güvenliğini sağlamak ve olası arızaların önüne geçmektir. Helikopter, hatlar boyunca ilerleyerek ekiplerin ekipman taşımasına, gözlem ve denetim yapmasına destek verdi; böylece zorlu arazilerde sürecin aksamasının önüne geçildi.

Vatandaşların ilgisi ve görüntüler:

Gökyüzünde ilerleyen helikopteri gören çevredekiler, olan biteni ilgiyle izledi. Yapılan çalışmalar sırasında yaşanan anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılabilecek türde görüntüler ortaya çıktı.

Helikopter destekli müdahaleler, özellikle yüksek gerilim hatlarında sürekliliğin korunması açısından önem taşıyor. Yapılan çalışmaların, enerji nakil hatlarının güvenli ve kesintisiz hizmet vermesine katkı sağlaması bekleniyor.

BURSA’DA ELEKTRİK İLETİM HATLARININ BAKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA HELİKOPTER KULLANILMASI DİKKAT ÇEKTİ.