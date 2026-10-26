Edremit’te Cumhuriyet Bayramı 103. yıl coşkuyla kutlanacak

kutlama programı:

Edremit Belediyesi, Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünü kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle anacak. Etkinlikler 28 Ekim Çarşamba günü Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacak ve öğleden sonra Şehit Hamdibey Meydanı’nda yapılacak törenle sürdürülerek akşam programına geçilecek.

fener alayı ve Kıraç konseri:

Akşam programında halkın yoğun ilgi göstermesi beklenen fener alayı düzenlenecek. Yürüyüş 19.30'da Altınkum Mahallesi Etiler Caddesi 2. Köprübaşı’ndan başlayacak ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar Akçay Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Yürüyüşün ardından saat 20.30'da Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda ünlü sanatçı Kıraç sahne alacak ve konserle kutlama geceye taşınacak.

resmi tören ve ulaşım:

Programın resmi kutlaması 29 Ekim Perşembe saat 10.00'da Şehit Hamdibey Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, tüm vatandaşları etkinliklere davet ederek şunları söyledi: "Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı en büyük eseridir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize mirası Cumhuriyetimizi yaşatmak, onun değerlerine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. 103. yılda, Cumhuriyetimizin ideallerine olan bağlılığımızı hep birlikte coşkuyla göstereceğiz. Tüm hemşehrilerimizi 28 Ekim’de ki çelenk sunma töreni, fener alayı ve konser ile 29 Ekim’de ki resmi kutlama programında bir araya gelmeye davet ediyorum".

Edremit Belediyesi, fener alayı ve konsere katılacak vatandaşlar için ücretsiz servis imkânı sağlayacak. Servisler 28 Ekim Çarşamba günü şu saat ve duraklardan hareket edecek: 18.30 Altınoluk Hizmet Binası önü, 18.45 Güre Işıklar ve Edremit Müze önü, 18.50 Akçay Otogar Durağı ve 18.55 Kadıköy Yanyol Durağı. Vatandaşlar, belirtilen saatlerde bu duraklardan hareket edecek servislerle etkinlik alanlarına ulaşabilecekler.

EDREMİT BELEDİYESİ, CUMHURİYETİMİZİN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR. RESMİ TÖRENLERİN DIŞINDA 28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜZENLENECEK TÖRENLER, FENER ALAYI VE KIRAÇ KONSERİYLE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANACAK