Dolar 49,7502 +0,12%
Euro 55,6975 +0,05%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.452,57 +0,65%
EUR/USD 1,1191 -0,12%
Brent Petrol 110,80 -0,81%
--°

Edremit’te Cumhuriyet Bayramı 103. yıl coşkuyla kutlanacak

Edremit Belediyesi, Cumhuriyetin 103. yılını 28 Ekim çelenk töreni, akşam fener alayı ve Kıraç konseriyle; 29 Ekim'de resmi törenle kutlayacak.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Edremit’te Cumhuriyet Bayramı 103. yıl coşkuyla kutlanacak

kutlama programı:

Edremit Belediyesi, Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünü kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle anacak. Etkinlikler 28 Ekim Çarşamba günü Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacak ve öğleden sonra Şehit Hamdibey Meydanı’nda yapılacak törenle sürdürülerek akşam programına geçilecek.

fener alayı ve Kıraç konseri:

Akşam programında halkın yoğun ilgi göstermesi beklenen fener alayı düzenlenecek. Yürüyüş 19.30'da Altınkum Mahallesi Etiler Caddesi 2. Köprübaşı’ndan başlayacak ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar Akçay Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Yürüyüşün ardından saat 20.30'da Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda ünlü sanatçı Kıraç sahne alacak ve konserle kutlama geceye taşınacak.

resmi tören ve ulaşım:

Programın resmi kutlaması 29 Ekim Perşembe saat 10.00'da Şehit Hamdibey Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, tüm vatandaşları etkinliklere davet ederek şunları söyledi: "Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı en büyük eseridir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize mirası Cumhuriyetimizi yaşatmak, onun değerlerine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. 103. yılda, Cumhuriyetimizin ideallerine olan bağlılığımızı hep birlikte coşkuyla göstereceğiz. Tüm hemşehrilerimizi 28 Ekim’de ki çelenk sunma töreni, fener alayı ve konser ile 29 Ekim’de ki resmi kutlama programında bir araya gelmeye davet ediyorum".

Edremit Belediyesi, fener alayı ve konsere katılacak vatandaşlar için ücretsiz servis imkânı sağlayacak. Servisler 28 Ekim Çarşamba günü şu saat ve duraklardan hareket edecek: 18.30 Altınoluk Hizmet Binası önü, 18.45 Güre Işıklar ve Edremit Müze önü, 18.50 Akçay Otogar Durağı ve 18.55 Kadıköy Yanyol Durağı. Vatandaşlar, belirtilen saatlerde bu duraklardan hareket edecek servislerle etkinlik alanlarına ulaşabilecekler.

EDREMİT BELEDİYESİ, CUMHURİYETİMİZİN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAMAYA...

EDREMİT BELEDİYESİ, CUMHURİYETİMİZİN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR. RESMİ TÖRENLERİN DIŞINDA 28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜZENLENECEK TÖRENLER, FENER ALAYI VE KIRAÇ KONSERİYLE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANACAK

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hastalarla yüz yüze hak bilinci: karanfil ve broşürle farkındalık
images

Tugayda sancak teslimi ve valilik ziyareti
images

İstanbul'da Avcı Dolunayı semaları kartpostallık görüntülere dönüştürdü
images

Erdoğan: doğu akdenizde tavrımız net, hak ve menfaatleri korumak önceliğimiz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti