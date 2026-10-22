Bursa sokaklarında pembe ışıklarla erken teşhise dikkat çeken UEDAŞ projesi

UEDAŞ’ın Pembe Lambalar projesiyle erken teşhis vurgusu

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olmaya devam ediyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre 2025'teki küresel araştırma, yaklaşık her 20 kadından birinin yaşamı boyunca meme kanseri tanısı aldığını ortaya koydu. Bu tablo, erken teşhisin ve düzenli taramaların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Projenin uygulaması ve amaçları:

UEDAŞ, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla başlattığı Pembe Lambalar projesini bu yıl da sürdürdü. 2018'den bu yana devam eden proje kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Kanserle Savaş Derneği iş birliğiyle Ekim ayı boyunca Fatih Sultan Mehmet Bulvarı gibi yoğun yaya trafiği olan noktalarda sokak lambaları pembe ışıklarla aydınlatıldı ve aydınlatma direkleri pembe kumaşlarla kaplandı.

Ayrıca cadde üzerinde kurulan pembe ışıklı ayna, üzerine yazılan farkındalık mesajlarıyla vatandaşların dikkatini çekti. Projenin hedefi, pembe rengin sembolizmi aracılığıyla meme kanseri farkındalığını günlük yaşamın parçası haline getirmek ve kadınları düzenli sağlık kontrollerine yönlendirmek olarak açıklandı.

Uzmanlardan uyarı ve çağrı:

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, projenin toplumsal bilinçlenmeye katkısına dikkat çekerek, "Pembe Lambalar projesiyle her yıl ekim ayında, meme kanserinde erken teşhisin önemini şehir yaşamının içinden bir mesajla hatırlatıyoruz. Gün içinde pek çok kişinin önünden geçtiği sokak lambalarının pembe ışıklarla aydınlanması, kadın sağlığı açısından büyük önem taşıyan bir konuyu yeniden gündeme getiriyor" ifadelerini kullandı. Gençoğlu, çalışmanın en değerli yanının farkındalık mesajının günlük yaşamda karşılarına çıkarak insanları harekete geçirmesi olduğunu vurguladı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ise düzenli tarama ve erken teşhisin tedavi başarısındaki rolüne dikkat çekti ve "2025 yılında gerçekleştirdiğimiz taramalarda 130 kadına meme kanseri tanısı konulduğunu tespit ettik. Erken teşhis edilen bu kadınlarımız tedavi süreçlerini tamamlayarak yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam ediyor" dedi. Çetin, tüm kadınları "Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" uyarısıyla Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne düzenli kontroller için davet etti.

Proje, kent merkezinde görünür bir farkındalık yaratırken toplumsal davranış değişikliği hedefliyor; amacı, daha fazla kadının düzenli tarama yaptırmasını sağlamak ve erken teşhisin hayat kurtarabileceği mesajını sürekli kılmak. Pembe ışıklar, simgesel bir uyarı görevi görerek toplumun sağlık bilincini artırmayı amaçlıyor.

MEME KANSERİ, DÜNYA GENELİNDE KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR. ULUSLARARASI KANSER ARAŞTIRMALARI AJANSININ (IARC) 2025 YILINDA YAYIMLADIĞI KÜRESEL ARAŞTIRMAYA GÖRE, DÜNYA GENELİNDE YAKLAŞIK HER 20 KADINDAN BİRİ YAŞAMI BOYUNCA MEME KANSERİ TANISI ALIYOR. BU TABLO, HASTALIKLA MÜCADELEDE ERKEN TEŞHİSİN VE DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİNİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYUYOR.