Kent trafiğine artan basınç ve ikinci otoyol ihtiyacı:

Bursa'da artan araç sayısı ve yoğunlaşan şehir içi akışı, mevcut çevre yolunun kapasitesini zorlamaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu il koordinasyon toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, mevcut çevre yolundaki günlük araç trafiğinin 100 binin üzerine çıktığını ve bu nedenle kentin ikinci bir otoyola ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, kent ulaşımında sık sık gündeme gelen yeni otoyol ihtiyacının, planlanan Kuzey Çevre Yolu ile karşılanmasının hedeflendiğini belirtti. Projenin tamamlandığı ve ÇED sürecinin sürdürülmekte olduğu bilgisini paylaşan Uraloğlu, önümüzdeki dönemde yapım kararına ilişkin finansman seçeneğinin netleştirileceğini ifade etti.

Kuzey Çevre Yolu'nda son durum ve finansman seçenekleri:

projenin idari aşamaları:

Uraloğlu, Kuzey Çevre Yolu projesinin fiziki proje çalışmalarının tamamlandığını, ancak uygulama öncesi ÇED sürecinin devam ettiğini söyledi. Yapım takvimi ve modeline ilişkin değerlendirmelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde yürütüldüğünü belirten bakan, 2027 yılında yapım çalışmalarının hangi finansman modeliyle başlatılacağının ele alınacağını aktardı.

değerlendirilen finansman modelleri:

Projenin hayata geçirilmesinde üç ana seçenek masada: yap-işlet-devret modeli, projenin mevcut bir yatırım paketine dahil edilmesi veya doğrudan bütçe kaynaklarıyla finansman. Uraloğlu, bu üç yolun teknik ve mali yönleriyle tartışıldığını, önümüzdeki yıl finansman modelinin netleştirilmesi için görüşmelerin süreceğini belirtti.

raylı ulaşım ve hız testlerinde gelinen nokta:

Bursa Yüksek Hızlı Tren hattında yürütülen test çalışmalarının kademeli hız artışıyla devam ettiği açıklandı. Testler ilk etapta 50 kilometre hızla başlarken, kısa sürede 130 kilometre seviyesine ulaşıldı ve son yapılan denemelerde 140 kilometrenin üzerine çıkıldı. Uraloğlu, testler olumlu sonuçlandıkça hızın kademeli olarak 250 kilometre'ye çıkarılacağını söyledi.

Bursa, bu hatla Türkiye'de yüksek hızlı trenle tanışan 15’inci il olacak. Bakan, hattın işletmeye alınma takviminin yanı sıra, Bursa Şehir Hastanesi Metrosu'nda da deneme çalışmalarının sürdüğünü ve iki önemli ulaşım yatırımının eş zamanlı olarak hizmete alınmasının öngörüldüğünü belirtti.

Uraloğlu, hat devreye girdiğinde Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a ulaşım süresinin 2 saat 15 dakikaye düşeceğini, ilerleyen süreçte Sivas, Konya, Karaman, Mersin ve Gaziantep gibi şehirlere demiryolu bağlarının sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Ayrıca İstanbul-Kapıkule bağlantısıyla Avrupa'ya, gelecekteki projeksiyonlarla İzmir ve Akdeniz hattına uzanma hedefleri ve hattın stratejik önemine işaret eden Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta bulunduğunu anımsatarak hattın bölgesel kalkınma için taşıdığı önemi vurguladı.

Uraloğlu'nun verdiği bilgiler çerçevesinde, Kuzey Çevre Yolu'nun tamamlanması ve YHT testlerinin ilerlemesi, Bursa'nın hem karayolu hem de demiryolu altyapısında dönüştürücü bir etki yaratması beklenen gelişmeler olarak öne çıkıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHİ BELEDİYE BİNASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İL KOORDİNASYON TOPLANTISI'NIN ARDINDAN BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.