Bursa Uludağ yolu'nda karanlıkta yaşanan darp ve zorla bindirme anları

Olayın yaşandığı yer:

İddiaya göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Uludağ yolu Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen bir sürücü, karanlık bir alanda bir kadının birkaç kişi tarafından darbedildiğini fark etti ve yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

Görüntülerin içeriği:

Kayda yansıyan görüntülerde, şahısların kadını yaka paça sürükleyerek park halindeki otomobile zorla bindirmeye çalıştığı görülüyor. Kadının çığlık atarak yardım istediği ve uygulanan müdahaleye karşı koymaya çalıştığı anlar saniye saniye kayda alındı. Videoda kadının direnmesine rağmen grubun ısrarcı tavrı ve fiziksel müdahaleler dikkat çekiyor.

Görüntü çekildiğinin fark edilmesi üzerine şahıslardan biri hızla kayıt yapan sürücünün bulunduğu araca doğru yürüdü. Can güvenliğinden endişe duyan vatandaş, kaydı sonlandırıp aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Olay anına ilişkin kaydın kesildiği bu bölümde, saldırganların ve mağdurun sonraki durumu görüntüde yer almıyor.

Görüntülerin önemi:

Paylaşılan cep telefonu görüntüleri, yaşanan şiddetin boyutunu ve olay anındaki dinamikleri göstermesi açısından önem taşıyor. Kadının darbedilerek zorla araca bindirilmeye çalışıldığı anlar, çevredeki diğer vatandaşların müdahalesi olup olmadığına dair bilgi vermiyor; olayla ilgili resmi açıklama veya soruşturma bilgileri henüz paylaşılmadı.

BURSA'DA ULUDAĞ YOLU ÜZERİNDE BİR KADININ DARBEDİLEREK ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.