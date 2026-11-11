Eren Torbalı son dakikalarda Kayseri Şekerspor'u sırtladı

eren torbalı'nın son dakikadaki çıkışı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup ekiplerinden Kayseri Şekerspor, ligin 4. haftasında deplasmanda Sorgun Belediyespor ile karşılaştı ve zorlu bir mücadele sonunda sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Maça yedek başlayan forvet Eren Torbalı, ikinci yarının 57. dakikasında Ziyahan Erbaşı yerine oyuna dahil oldu ve müsabakaya etkisini geç girerek gösterdi.

goller ve dakikalar:

Maçın kritik anları, oyuna girdikten sonra Eren Torbalı'nın hücumdaki etkinliğiyle şekillendi. İlk önemli müdahalesi maçın sonlarına doğru gelen Torbalı, 90. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi. Çok kısa süre sonra, 90+3. dakikada yeniden fileleri havalandırarak Kayseri Şekerspor'u sahadan galip çıkardı.

oyun içindeki rolü ve sevinç:

Oyuna sonradan girip iki gol birden kaydeden Eren Torbalı, attığı goller sonrası takım arkadaşlarının ve tribünlerin tebriklerini tek tek kabul etti. Bu goller, Torbalı'nın bu sezon yeşil-beyazlı forma ile kaydettiği ilk goller olma özelliğini taşıyor ve genç forvetin ilerleyen maçlarda forma için iddiasını güçlendirdi.

Teknik ekip ve takım için maçın son bölümünde oyuna yön verebilen bir oyuncunun varlığı değerli oldu; Torbalı'nın performansı hem skor hem de moral açısından takıma önemli katkı sundu. Sorgun'daki bu zafer, Kayseri Şekerspor için ligde kritik bir üç puan olarak kayıtlara geçti.

KAYSERİ ŞEKERSPOR’UN BAŞARILI FORVETİ EREN TORBALI, SORGUN BELEDİYESPOR MAÇINDA GALİBİYETİ GETİREN İSİM OLDU.