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Bilecikli Tuğba Çürük'ün gümüş sevinci

Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, 26’ıncı Balkan Karate Şampiyonası’nda finale çıkarak gümüş madalya kazandı; Osmanelispor antrenörleri milli takımda görev aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bilecikli Tuğba Çürük'ün gümüş sevinci

Bilecikli sporcu uluslararası arenada kürsüye çıktı

Osmaneli spor camiasının genç ismi Tuğba Çürük, 26’ıncı Balkan Karate Şampiyonası’nda elde ettiği dereceyle dikkat çekti. Organizasyonun son gününde tatamiye çıkan Çürük, zorlu rakipleri karşısında sergilediği performansla finale kadar yükseldi ve müsabakanın ardından gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuva büyüklüğü ve rekabet düzeyi:

Şampiyonaya, 13 ülkeden yaklaşık 1 bin 500 sporcu katıldı. Yüksek katılımlı bu organizasyonda derece almak, müsabaka yoğunluğu ve kalite açısından önemli bir gösterge kabul ediliyor. Çürük’ün finale kadar ilerlemesi, uluslararası rekabete kısa sürede uyum sağladığını gösterdi.

Osmanelispor’un gururu: antrenörler milli takımda

Turnuvada ayrıca Osmanelispor antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz, Türkiye Karate Milli Takımı adına görev aldı. İki antrenörün uluslararası bir organizasyonda milli takım çatısı altında görev yapması, kulüp ve kent adına ayrı bir gurur kaynağı olarak değerlendirildi.

Osmanelispor tarafından yapılan açıklamada, Tuğba Çürük ve antrenörlerin başarılarının takdir edildiği, sporcu ve teknik ekibin tebrik edildiği bildirildi. Kulüp yetkilileri, bu sonuçların bölgedeki altyapı çalışmalarının ve antrenman programlarının başarısını yansıttığını vurguladı.

Bu sonuçla Tuğba Çürük, uluslararası arenadaki yerini güçlendirirken, Osmanelispor ile Türkiye’yi temsil eden antrenörlerin katkısı da dikkat çekti. Sporcu ve teknik ekibin gelecek hedefleri, yapılan tebrikler ve desteklerle birlikte takip edilecek.

BİLECİKLİ SPORCU BALKAN İKİNCİSİ OLDU

BİLECİKLİ SPORCU BALKAN İKİNCİSİ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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