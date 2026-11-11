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Başlama saati değişti: 24 Erzincanspor ile 12 Bingölspor maçı 15.30'da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14 Kasım'da oynanacak 24 Erzincanspor-12 Bingölspor maçının başlama saati 13.00'ten 15.30'a değiştirildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Başlama saati değişti: 24 Erzincanspor ile 12 Bingölspor maçı 15.30'da

24 Erzincanspor-12 Bingölspor maçında saat güncellemesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 24 Erzincanspor'un sahasında oynayacağı 11. hafta maçı için programda değişiklik yapıldı. Daha önce 13.00 olarak açıklanan karşılaşmanın başlama saati TFF tarafından güncellendi.

Hazırlıklar nasıl ilerliyor:

Kırmızı-siyahlı ekip, 14 Kasım Cumartesi günü oynanacak müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde Vedat Çimen Tesisleri'nde sürdürüyor. Takımın saha içi hazırlıkları ve taktik çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor.

TFF duyurusu ve yeni program:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan güncelleme ile maçın başlama saati 15.30 olarak değiştirildi. 24 Erzincanspor ile 12 Bingölspor arasındaki mücadele, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak.

Kulüp ve federasyonun resmi duyurusu doğrultusunda taraftarlar ve ilgili ekipler yeni saati dikkate alarak planlama yapacak. Maç günü ile ilgili ek düzenlemeler olması durumunda yetkililer tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacak.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP&#039;TA MÜCADELE EDEN 24 ERZİNCANSPOR&#039;UN, SAHASINDA 12 BİNGÖLSPOR İLE...

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'TA MÜCADELE EDEN 24 ERZİNCANSPOR'UN, SAHASINDA 12 BİNGÖLSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN BAŞLAMA SAATİ DEĞİŞTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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